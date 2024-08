La Promessa, la nuova stagione si apre con una tragedia immane: i Lujan sono disperati. Spoiler dalla Spagna

Anticipazioni nuova stagione de La Promessa: nelle prossime puntate i Lujan si troveranno ad affrontare un evento devastante.

La Promessa continua ad appassionare i telespettatori italiani con una trama in cui in ogni puntata non mancano gli imprevisti e soprattutto i colpi di scena. Romulo, dopo aver avuto uno svenimento ed essere stato rianimato da Abel, è stato costretto a mettersi a letto. Il marchese gli ha chiesto di riposare, per evitare di essere licenziato. Teme infatti per la vita del suo maggiordomo dato che da anni lavora nella sua tenuta.

Manuel è partito di nuovo, questa volta da solo, e ha lasciato una lettera a Catalina, in cui le ha raccontato di non voler più stare con sua moglie. Da tempo è innamorato di Jana e durante la loro fuga sulla spiaggia le ha rivelato i suoi sentimenti. Jimena continua a credere che suo marito abbia un’amante ma nonostante i sospetti e il suo scontroso atteggiamento, vuole lottare per il suo matrimonio. Nelle prossime puntate della nuova stagione i Lujan si troveranno ad affrontare un momento molto delicato.

La Promessa, spoiler nuova stagione: brutto colpo per i Lujan

Nelle prossime puntate de La Promessa – in onda nella nuova stagione – i Lujan si troveranno a vivere un periodo difficile, a causa delle loro finanze che saranno sempre meno fruttuose. Infatti le conseguenze causate dalla guerra in Europa ha portato ad un peggioramento della loro situazione economica, già in precedenza non molto soddisfacente. Manuel, tornato insieme a Curro dopo aver combattuto al suo fianco, proverà a risanare la situazione della tenuta.

Solo che si imbatterà in un disonesto affare e nonostante le insistenze di Jana – che cercherà di distoglierlo dal suo intento – lui non vorrà sentire ragioni. Ma il suo piano potrebbe portare ripercussioni ancora più gravi, tanto che la sua famiglia potrebbe rischiare di perdere tutti i beni. Dopo aver tradito la fiducia di sua moglie, avvicinandosi a Maria Antonia, Alonso si renderà conto di non poter avere il suo perdono e per questo si allontanerà dalla villa.

Lorenzo ne approfitterà per far credere a Cruz di volerla aiutare nella gestione della crisi, ma in realtà il suo è solo un inganno per poter recuperare le terre che aveva perso e soprattutto per avere maggiore potere sulla tenuta. Petra si mostrerà pronta a vendicarsi della sua signora, per la morte di Feliciano, e a raccontare il segreto che lei sta nascondendo. Martina, invece, verrà rinchiusa in un sanatorio perché accusata di aver cercato di uccidere Ayala.