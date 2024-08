Prelievi e versamenti sul conto, come risparmiare sulle commissioni bancarie: attenzione a queste spese nel contratto

Quasi tutti i conti correnti promettono “zero spese”. Ma attenzione ai costi di commissione, che possono essere un salasso.

La scelta di un conto corrente piuttosto che un altro è cruciale per il nostro futuro finanziario. Quasi tutti promettono “zero costi” e vantano convenienze importanti. Eppure, il rischio di trovarsi dei costi nascosti, soprattutto per quel che concerne le commissioni bancarie è forte.

Come proveremo a spiegarvi oggi, risparmiare sulle commissioni bancarie è possibile seguendo una gestione oculata del proprio conto e scegliendo con attenzione gli strumenti finanziari più adatti alle proprie esigenze. Con un po’ di attenzione e consapevolezza, si possono evitare costi inutili e ottimizzare le proprie finanze personali.

La scelta di un conto corrente adeguato alle nostre esigenze, come accennavamo, è cruciale per il nostro futuro finanziario, soprattutto in un’epoca che sembra andare verso l’abolizione, di fatto, dell’uso del cash per il passaggio pressoché totale ai pagamenti elettronici.

La concorrenza tra i vari istituti di credito è forte. Quindi, con un po’ di attenzione si possono trovare delle soluzioni adatte per ciascuno di noi. Dunque, preliminarmente, è fondamentale scegliere la banca giusta, confrontando le varie offerte disponibili e optando per quelle con commissioni più basse o nulle per le operazioni quotidiane.

Come risparmiare sulle commissioni bancarie

Per abbattere notevolmente il costo delle commissioni bancarie esistono poi alcuni “trucchetti”. A cominciare dall’uso consapevole degli sportelli automatici, preferendo quelli della propria banca per evitare costi aggiuntivi, può fare una grande differenza. Anche il ricorso a strumenti digitali, come l’home banking, permette di effettuare operazioni a costo zero o ridotto rispetto ai tradizionali sportelli fisici.

Inoltre, è consigliabile monitorare periodicamente le spese bancarie attraverso gli estratti conto, così da identificare eventuali costi superflui e cercare di ridurli o eliminarli. Ad esempio, alcuni pacchetti bancari includono servizi che potrebbero non essere necessari, e che potrebbero essere esclusi per risparmiare sulle spese. Un altro suggerimento è quello di limitare il numero di operazioni effettuate, ad esempio consolidando i prelievi per evitare commissioni ripetute.

Infine, considerare l’utilizzo di carte prepagate o conti online può essere una soluzione conveniente, poiché questi strumenti spesso offrono condizioni più favorevoli rispetto ai conti tradizionali, specialmente per chi effettua molte operazioni online. Alcune carte prepagate, ad esempio, permettono di effettuare prelievi e versamenti senza alcuna commissione, offrendo un’alternativa interessante per chi vuole ridurre al minimo le spese bancarie.