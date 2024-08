Qui solo una bambina, oggi è una vera star con lo stesso sguardo

Lo sguardo è rimasto lo stesso, ma in questa foto da bambina non tutti l’hanno riconosciuta. Oggi è una vera e propria star.

Non sempre è facile riconoscere i personaggi noti del mondo dello spettacolo dalle foto di loro da bambini che pubblicano in rete. Eppure, l’immagine di questa star in tenera età è ben riconoscibile, anche perché lo sguardo vispo sembra proprio essere rimasto lo stesso. Oggi, la adorano tutti, non solo per le sue immense doti, ma anche per degli atteggiamenti a dir poco simpatici e dolci.

Ma la grinta che ci mette quando si trova all’opera è imparagonabile, anche perché è stata in grado di creare delle opere d’arte capaci di poter incitare chiunque a dare il meglio. Lo ha fatto stendendo dei testi a dir poco genuini e molto toccanti, ma anche molto belli che al suo pubblico sono piaciuti particolarmente.

Partiamo dal primo indizio, dicendovi che oggi questa bambina è divenuta una star di altissimo livello della musica nostrana. Pugliese di nascita e classe 1986, ha iniziato il suo percorso musicale partecipando a diverse competizioni svolte a livello locale. Dopodiché, nel giugno del 2007 è riuscita a conquistare la seconda edizione del concorso Fiori di Pesco. A soli 17 anni, poi, ha tentato di partecipare a un talent show televisivo, ma fu scartata.

Oggi questa bambina è una delle cantanti italiane più amate del momento

Nel 2007, dopo aver superato diverse audizioni, è stata scartata dal talent show di Maria De Filippi Amici, ma ciò non l’ha affatto abbattuta. Infatti, ha tentato nuovamente di prendere parte all’ottava edizione del programma, questa volta riuscendoci e nel 2009 ne è stata anche proclamata vincitrice.

In molti l’avevano già riconosciuta sin dal primo sguardo, mentre altri dalle prime descrizioni sopracitate. Dalla foto, poi, è impossibile non comprendere che si tratti proprio di Alessandra Amoroso. La cantante di Galatina (Lecce) a oggi conta vari riconoscimenti nel settore musicale, di cui il primo è arrivato con il singolo Immobile con cui ha ricevuto il primo disco di platino della FIMI.

Un Wind Music Awards, un Premio Roma Videoclip, un Talento Donna, un premio della critica dato da Musica e Dischi per EP sono solo i primi riconoscimenti messi in bacheca da lei. Dopodiché, sono arrivati un Rockol Awards, un MTV Autumn Clash, un Music Awards, un Summer Festival e tantissimi altri premi.

Recentemente, ha condiviso un post in cui si mostra in una istantanea scattata di recente e, poi, lei da bambina in un’altra. Lo ha fatto in occasione del suo compleanno, il 12 agosto, e ha scritto nella didascalia “Sono una bimba di 38 anni. Grazie per gli auguri”. Non possiamo far altro che accodarci alle migliaia di persone che le hanno augurato il meglio per il suo compleanno, augurandole ciò che c’è di più bello per il futuro e ancora tanti successi a livello musicale, oltre che nella vita privata.