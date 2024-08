Il Paradiso delle Signore 9, arriva un nuovo amore per uno dei protagonisti: l’indiscrezione

Arrivano i primi spoiler per quanto riguarda la nona stagione de Il Paradiso delle Signore: nuovo amore in vista per un protagonista

Era l’8 dicembre 2015 quando su Rai 1 andò in onda una delle prime puntate di quella che è diventata una delle soap preferite dagli italiani: Il Paradiso delle Signore. Andata in onda prima come una serie tv a cadenza settimanale, dal 2018 ha poi cambiato format diventando una vera e propria soap opera trasmessa nella fascia pomeridiana di Rai 1.

La soap è vagamente ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola, ma è ambientata a Milano tra gli anni cinquanta e sessanta, dove esistette davvero un negozio chiamato “Paradiso delle signore”. Lo scorso 5 maggio è andata in onda l’ultima puntata dell’ottava stagione, a settembre andrà in onda la nona di cui possiamo già darvi qualche anticipazione!

Il Paradiso delle Signore 9: le anticipazioni della nuova stagione

I telespettatori italiani saranno catapultati nella Milano degli anni ’60 a partire dal prossimo 9 settembre sempre nella fascia oraria pomeridiana di Rai1. La nuova stagione promette già nuove emozioni e colpi di scena: Il Paradiso delle Signore si prepara ad affrontare una nuova era.

Nella prossima stagione, la nona, vedremo Marcello Barbieri e Roberto Landi che si sono impegnati a modernizzare il grande magazzino per soddisfare le aspettative di una clientela sempre più esigente. Mentre Marcello si occupa degli investimenti, Rosa e Roberto lanciano il Paradiso Market, un giornale interno che affronterà temi di attualità.

La stagione vedrà l’arrivo di nuovi personaggi che sconvolgeranno gli equilibri del grande magazzino. Tra le Veneri, saluteremo Clara e daremo il benvenuto a Mirella, una giovane madre pronta a iniziare una nuova vita. Agata e Delia, invece, saranno alle prese con i loro sentimenti.

A Villa Guarnieri, farà il suo ingresso Odile, la figlia della contessa Adelaide. La giovane donna dovrà fare i conti con un mondo a lei sconosciuto e con le aspettative della sua famiglia. Intanto, Tancredi dovrà affrontare l’allontanamento di Matilde e Vittorio. La moda sarà sempre al centro della scena.

Gian Lorenzo Botteri, il nuovo stilista, porterà una ventata di novità e si scontrerà con Giulia Furlan. Concetta, sempre più sicura di sé, si avvicinerà a Gian Lorenzo, suscitando la gelosia di Ciro. A completare il cast, arriva Enrico Brancaccio, il nuovo magazziniere interpretato da Thomas Santu. La sua presenza porterà sicuramente nuove dinamiche all’interno del Paradiso.

Per scoprire tutte le nuove dinamiche che riguardano Il Paradiso delle Signore non ci resta che attendere il 9 settembre. Solo allora scopriremo cosa accadrà nel grande magazzino milanese più amato del piccolo schermo.