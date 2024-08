La Promessa, spoiler (choc) dalla Spagna: l’amato protagonista dice addio alla villa nella nuova stagione

Che cosa accadrà nelle nuove puntate de La Promessa: un amatissimo protagonista preso dallo sconforto deciderà di andare via dalla tenuta.

Nelle ultime puntate de La Promessa Manuel ha deciso di lasciare la tenuta per qualche giorno, per poter stare lontano da sua moglie e riflettere da solo. Ha scritto una lettera a Catalina in cui le ha spiegato di essere stanco dell’atteggiamento di Jimena e di essere persino infastidito dal dover respirare la sua stessa aria. Ha parlato del fatto di essere stato ingannato dalla donna, quando aveva perso la memoria a causa dell’incidente sull’aereo.

Gli ha infatti fatto credere di essere entrambi innamorati, tanto da convincerlo a sposarsi. Jimena ha poi saputo della nuova partenza di suo marito ed è andata su tutte le furie, tanto da scagliarsi contro Catalina. Teresa sta cercando di convincere Feliciano a raccontare alla guardia civile di essere il colpevole della morte di suo padre. Teme infatti che se la verità dovesse venire a galla non potrebbe più esserci nulla da fare per lui, dato che verrebbe immediatamente accusato. Nelle prossime puntate ci sarà un evento inaspettato: il protagonista lascerà la tenuta.

Spoiler dalla Spagna La Promessa: il protagonista disperato abbandona la villa

Nei nuovi episodi de La Promessa– come rivelano le anticipazioni- non mancheranno i colpi di scena. A causa della partenza di Manuel, insieme a Curro, per la guerra, Cruz sarà sempre più addolorata e affranta, per questo la sua migliore amica Maria Antonia arriverà a palazzo per starle accanto. Solo che la donna si avvicinerà pericolosamente ad Alonso e tra i due si creerà da subito una forte intesa.

Durante un momento di vicinanza si daranno un bacio, di cui la marchesa verrà a conoscenza. Infatti, Maria Antonia racconterà quanto successo a Lorenzo, che ne approfitterà per rivelarlo alla padrona di casa. A quel punto Alonso si renderà conto di non poter essere perdonato dalla sua amata, e per questo deciderà inaspettatamente di lasciare la tenuta. Le anticipazioni non rivelano, al momento, se il marchese andrà via per un breve periodo o se deciderà di allontanarsi per sempre dalla sua famiglia.

Il malessere di Cruz sarà alimentato dalla difficile situazione economica che la tenuta sta attraversando e che la guerra non ha fatto altro che peggiorare. Manuel, al ritorno, cercherà di risollevare le finanze ma il suo piano potrebbe causare conseguenze ancora più devastanti. Martina finirà in un sanatorio ma Curro, non trovandola nella tenuta in seguito al suo rientro, indagherà sulla sua assenza e dopo aver scoperto dove si trova, farà di tutto per riportarla a casa.