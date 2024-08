Pomeriggio Cinque Merlino ai saluti? La conduttrice rompe il silenzio: “Molti nemici”

Myrta Merlino ha deciso di tornare a parlare di Pomeriggio Cinque e dell’esperienza appena vissuta a Mediaset: le sue parole.

Barbara D’Urso è stata uno dei punti di riferimento per Mediaset. Ha investito tantissimo in Pomeriggio Cinque, trasformandolo in un programma amatissimo dal grande pubblico. Pier Silvio Berlusconi, tuttavia, ha deciso di toglierle il ruolo di conduttrice per affidarlo a Myrta Merlino. La giornalista è stata letteralmente sommersa dalle critiche.

A un anno di distanza, in occasione di un’intervista per Chi, ha provato a tirare le somme di questa esperienza. È stata piuttosto chiara nelle sue affermazioni. Ha trattato l’argomento in modo schietto, lasciando poco spazio ai dubbi. Le sue parole sono state percepite da molti lettori come un addio.

Pomeriggio Cinque, i dubbi sulle dichiarazioni di Myrta Merlino: ecco come stanno davvero le cose

Myrta Merlino ha dovuto farsi carico di un’eredità non facile da gestire. La conduzione di Pomeriggio Cinque l’ha messa a dura prova, soprattutto per via dell’addio di Barbara D’Urso. Non tutti gli spettatori hanno accettato di buon grado la decisione presa da Pier Silvio Berlusconi. C’è chi non ha fatto altro che criticarla e chi ha deciso di non concederle neanche una possibilità. La diretta interessata, finalmente, ha rilasciato un’intervista sull’argomento.

Stando alle sue parole, si è scontrata con una realtà completamente nuova. Ha ammesso di essersi impegnata molto nel suo lavoro. Ha scelto di prestare attenzione alle storie delle persone e di approcciarsi a esse con umiltà. Ciò le ha consentito di modificare il suo approccio: “Sono partita con umiltà, mi sono messa in ascolto, ho cercato di capire le cose che stavano a cuore alle persone, facendo quello che per me è servizio pubblico“.

Pomeriggio Cinque ha rappresentato una sfida davvero complessa e una ‘rottura’ nei confronti del passato. L’incarico in questione l’ha messa di fronte a una realtà inaspettata, dove i nemici non sono mancati. Non ha fatto alcun nome, però, dalle sue affermazioni, è evidente che ce ne siano stati parecchi: “È stata dura, in un mondo lontano da me, con molti nemici, ma ho tenuto la barra dritta“.

È consapevole di aver commesso degli errori, però, essi sono stati fondamentali nel suo processo di crescita perché le hanno trasmesso insegnamenti preziosi. Ha preso le distanze dal passato, cercando di dare allo show un’impronta più giornalistica: “Quello che ho cercato di fare, che non so se sia il discrimine tra pop e trash, è stato evitare di spettacolarizzare o insistere su particolari ininfluenti“. Tale rivoluzione, ovviamente, ha influito anche sugli ascolti e sulla percezione del pubblico.

Alcuni lettori si sono fatti un’idea sbagliata. Myrta Merlino, con queste dichiarazioni, non ha voluto sancire il suo addio definitivo. Al contrario, le ha usate per fare riferimento al futuro della trasmissione. Mediaset ha deciso di confermarla anche per la prossima stagione televisiva: “È stato uno sforzo riconosciuto e questa è la base per la prossima stagione“.