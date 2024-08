Pensioni ipotesi ritorno della Legge Fornero, come si uscirà dal lavoro dal prossimo anno

Per quanto riguarda le pensioni, cresce l’idea di un ritorno della Legge Fornero. A breve si potrà capire come uscire dal lavoro nei prossimi anni.

Il panorama delle pensioni in Italia è in continua evoluzione. Quel che però sembra essere chiaro è che dal prossimo anno non ci saranno le belle notizie viste nel corso del 2024. Infatti se quest’anno abbiamo visto un aumento dell’importo del 5,4%, pari al dato dell’inflazione sulla penisola italiana, dal prossimo anno gli aumenti dovrebbero essere minimi se non addirittura nulli.

Grandi novità però emergeranno fuori dalla prossima Legge di Bilancio. Infatti la pensione in tal senso è sempre un tema caldissimo, con l’età di uscita del lavoro che potrebbe addirittura salire a 74 anni. Insomma il futuro degli italiani è sempre più preoccupante e addirittura si discute sul come ripescare la Legge Fornero. Al momento di certezze ce ne sono poche, ma è comunque possibile fare una panoramica del sussidio pensionistico per i cittadini italiani nel futuro prossimo.

Pensioni, la Legge Fornero potrebbe tornare: le ultime sul beneficio per i cittadini

Nel 2025 l’Italia potrebbe trovarsi a fare i conti con il ritorno della legge Fornero, una normativa previdenziale che aveva suscitato molte polemiche e discussioni nei suoi anni di applicazione. Con la prossima legge di Bilancio e le sfide economiche che il Governo dovrà affrontare, la questione delle pensioni è destinata a diventare uno dei temi centrali del dibattito politico ed economico.

Il Governo italiano si trova di fronte a una situazione economica complessa, con l’Unione Europea che potrebbe avviare una procedura d’infrazione per l’eccessivo indebitamento del Paese, previsto al 7,2% per il 2023. Questa situazione è aggravata dalle nuove normative comunitarie che hanno messo fine al Patto di stabilità, complicando ulteriormente le cose per il Ministero dell’Economia, che deve trovare circa 20 miliardi di euro per prorogare le misure economiche in corso. La legge di Bilancio che verrà presentata in autunno sarà cruciale e dovrà affrontare una serie di sfide, tra cui la gestione delle pensioni.

Il dibattito politico si concentra attualmente su Quota 41, una misura fortemente sostenuta dalla Lega del vicepremier Matteo Salvini, che permetterebbe ai lavoratori di andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età. Se non sarà possibile approvare nuove normative previdenziali, l’Italia potrebbe ritornare alla legge Fornero, introdotta dal governo tecnico di Mario Monti. Questa legge prevede regole piuttosto rigide per l’accesso alla pensione e potrebbe diventare il punto di riferimento per le uscite dal lavoro a partire dal 1° gennaio 2025.

Queste norme rappresentano un ritorno a condizioni più restrittive rispetto a quelle previste da misure precedenti. La preoccupazione quindi cresce per gli italiani che vedono non solo più difficile l’uscita dal lavoro, ma che vedono la pensione anche come un vero e proprio miraggio.