Maddalena Corvaglia, tutta la verità sul flirt con un cantante famosissimo: quello che è trapelato lascia tutti senza fiato

Maddalena Corvaglia, spunta la verità sul flirt con un cantante famosissimo: ecco che cosa ha rivelato la showgirl.

Maddalena Corvaglia è stata sicuramente, insieme ad Elisabetta Canalis, una delle veline più amate di tutta la storia di Striscia la Notizia e nel corso della sua carriera ha inoltre avuto modo di prendere parte ad una serie di celebri trasmissioni come Operazione Trionfo, Giffoni Film Festival, Stranamore, Sanremo Lab Giovani, Quasi Sanremo, Battiti Live, Paperissima Sprint e moltissime altre ancora.

Spesso è stata protagonista anche dei giornali e dei siti di gossip e di cronaca rosa per via delle sue liaison amorose. Pensiamo ad esempio a quella avuta con Enzo Iacchetti dal 2002 al 2007 e al matrimonio nel 2011 con il chitarrista statunitense Stef Burns.

Come i più attenti ricorderanno, la showgirl ha frequnetato anche un celebre cantante, del quale si è sentito molto parlare questa estate. Di chi si tratta e che cosa ha detto la Corvaglia su di lui.

Maddalena Corvaglia: finalmente spunta la verità sul flirt con un cantante famosissimo

Non tutti lo sanno, ma la showgirl e conduttrice televisiva Maddalena Corvaglia ha avuto un flirt con un cantante famosissimo, spesso al centro di critiche e polemiche. Stiamo parlando di Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, frontman dei Bluvertigo e noto personaggio televisivo.

Come aveva rivelato la stessa ex velina in una vecchia intervista rilasciata al Corriere della Sera, i due artisti si sono frequentati per un breve periodo di tempo. Dunque, non si può parlare di una vera e propria relazione, ma più che altro di una semplice frequentazione, caratterizzata da una serie di alti e bassi.

“Stavamo insieme, poi spariva, io mi arrabbiavo e lo mandavo al diavolo, lui tornava e si ricominciava” – ha dichiarato la Corvaglia al quotidiano. “Un giorno la vicina di casa mi avvisò: ‘Maddy, c’è Morgan che dorme sullo zerbino del tuo pianerottolo’. Una volta a Pasqua si presentò a casa di mia madre in Puglia, lo invitammo a pranzo” – ha inoltre aggiunto ricordando qualche aneddoto del passato.

Ad ogni modo, nonostante i numerosi litigi, Maddalena conserva di Morgan un buon ricordo e lo reputa fondamentalmente una brava persona, tanto che si rattrista ogni qualvolta venga attaccato dall’opinione pubblica. “Marco è un bravo ragazzo, mi dispiace quando lo attaccano” – ha ribadito la Corvaglia nell’intervista. “Tremendo? Figuriamoci, è dolcissimo, ci puoi parlare di tutto senza mai annoiarti, di lui ho un bel ricordo anche se adesso ci sentiamo poco”.

Delle dichiarazioni in netto contrasto con le ultime vicende che quest’estate hanno visto protagonista il cantante, il quale, ricordiamo, è stato accusato di stalking e di diffamazione dall’ex compagna Angelica Schiatti.