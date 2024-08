Grande Fratello, Signorini cerca il colpaccio: vuole il Royal più amato

Stando alle ultime indiscrezioni Alfonso Signorini tenta il colpaccio in vista della prossima edizione del Grande Fratello.

Iniziano a trapelare i primi nomi sui possibili concorrenti della nuova stagione del noto reality. In particolare il conduttore vorrebbe il Royal più amato: ecco di chi si tratta.

Lunedì 16 settembre inizierà la nuova edizione del Grande Fratello che avrà ancora una volta al suo timone Alfonso Signorini. Al suo fianco sono state confermate Cesara Buonamici in veste di opinionista e Rebecca Staffelli per i social. Immancabili, ovviamente, i concorrenti che avranno l’arduo compito di mettersi in gioco tra le mura della casa più spiata d’Italia.

Sono davvero tanti i volti, noti e meno noti del mondo dello spettacolo, che nel corso degli anni hanno varcato la porta rossa con la speranza di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico a casa. Proprio quest’ultimo non vede l’ora che inizi la nuova edizione del reality show per scoprire cosa faranno e in quali dinamiche saranno coinvolti i nuovi gieffini.

Grande Fratello, Signorini vuole proprio lui: il nome che non ti aspetti, ecco di chi si tratta

Diverse le indiscrezioni che iniziano a trapelare in vista della nuova edizione del Grande Fratello. Gli autori del famoso reality, infatti, sono già al lavoro per formare il cast che si preannuncia particolarmente scoppiettante. In particolare Signorini vorrebbe tentare il colpaccio, cercando di convincere il Royal più amato a partecipare, ovvero Emanuele Filiberto di Savoia.

Come rivelato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “Mediaset lo voleva come concorrente di punta nella prossima edizione del Grande Fratello…“. La trattativa in questione, però, sembra non abbia portato i frutti sperati. Emanuele Filiberto di Savoia avrebbe deciso di rifiutare di partecipare al Grande Fratello, nonostante un’offerta economica particolarmente alta “e una permanenza limitata nella casa più spiata dagli italiani…”.

Se tutto questo non bastasse, sempre nella sua rubrica sul magazine Oggi, Dandolo ha svelato un altro retroscena in merito ad Emanuele Filiberto di Savoia. Nonostante abbia rifiutato di prendere parte al reality condotto da Alfonso Signorini in qualità di concorrente, infatti, sembra che l’ex giudice di Amici: “Avrebbe accettato di partecipare al reality show solo per il ruolo di opinionista al posto o al fianco della già confermata Cesara Buonamici…“. Mediaset, però, avrebbe rifiutato. Sarà davvero così oppure alla fine della fiera Emanuele Filiberto di Savoia prenderà parte al noto reality? Attendiamo conferme ufficiali per scoprire cosa ci riserverà la nuova edizione del Grande Fratello.