Anna Tatangelo, la confessione agghiacciante su Gigi D’Alessio arriva dopo anni: grande choc per i fan

È stata la storia più chiacchierata degli Anni Duemila, quella tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, soprattutto per la grande differenza d’età tra i due, ben 20 anni.

Entrambi cantanti, i due hanno iniziato prima un sodalizio artistico, con Gigi D’Alessio nei panni del pigmalione e Anna Tatangelo come sua allieva. Una collaborazione che ha fatto spesso parlare i media, additando i due come coppia segreta, mentre D’Alessio era sposato e aveva già figli.

La relazione è stata negata e tenuta segreta per svariato tempo, fin quando nel dicembre del 2006 i due sono usciti allo scoperto e hanno ufficializzato la loro storia, iniziata nel 2005, quando la cantante ha compiuto 18 anni, 20 in meno del compagno, che per lei ha lasciato la famiglia e ha iniziato una nuova vita.

Nel corso della loro relazione, durata 15 anni, i due hanno avuto un figlio, Andrea, ma poi le cose hanno iniziato ad andare male, e la storia è entrata in crisi. Tanto che la Tatangelo a un certo punto ha deciso di mollare tutto per vivere la sua vita da mamma single e cercare l’amore altrove.

Una relazione fin troppo affollata, la Tatangelo non ha retto

Tra le motivazioni della crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, oltre a inconciliabili differenze caratteriali, ci sarebbe stata la massiccia e fastidiosa presenza di persone a casa ogni giorno, tutte del mondo lavorativo di Gigi D’Alessio, che non riusciva a rimanere troppo a lungo senza avere intorno i suoi amici e collaboratori. Una presenza massiccia che per Anna Tatangelo a un certo punto è diventata insostenibile, e che insieme ad altri fattori ha portato alla fine del rapporto col cantante napoletano.

La crisi però è iniziata prima, con i due alle prese con continui litigi e momenti di silenzio reciproco, che ha portato ad una prima separazione, alla quale è seguita una riconciliazione momentanea per il figlio Andrea, ma che poi nel 2020 è definitivamente finita.

Il particolare raccontato da Anna Tatangelo sulla sua crisi con D’Alessio

Negli anni successivi alla fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha cercato e trovato una serenità diversa, anche se la sua vita sentimentale non è stata altrettanto fortunata. Dopo un paio di relazioni finite male, al momento la cantante è single.

E non ha mai avuto problemi a parlare della sua relazione finita con Gigi D’Alessio, raccontando anche un particolare che non aveva mai rivelato prima. Dice infatti che alla fine del rapporto, accadeva anche che la sera lei e l’ex compagno andassero a dormire senza dirsi una parola né addirittura darsi la buonanotte, ciliegina sulla torta di una separazione che alla fine è diventata inevitabile.