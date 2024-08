Non si accontentano (mai) di ciò che hanno: i segni zodiacali che vogliono sempre di più

Si dice che nella vita chi si accontenta gode, ma alcuni segni non la pensano affatto così: sono i più ambiziosi dello zodiaco.

Queste persone puntano sempre al top, sono disposte a lavorare moltissimo per ottenere il risultato migliore e soprattutto non si concedono mai una tregua o una vacanza. Nella maggior parte dei casi infatti tendono a tormentare se stessi pur di raggiungere l’eccellenza nel campo che hanno scelto.

Questo naturalmente li porta a ottenere grandissimi risultati ma anche a sacrificare molto della propria vita privata sull’altare del successo. Fanno però volentieri questo sacrificio, perché inseguire il successo è parte della loro natura e non si accontenterebbero mai di vivere una vita mediocre.

I segni che non si accontentano mai

SAGITTARIO – I nati sotto il segno del Sagittario vivono la vita come una lunghissima corsa ad obiettivi. Ogni volta che raggiungono un risultato, magari anche di grande importanza, hanno già in mente un nuovo progetto o una nuova idea da mettere in pratica e a cui dedicare tutto il proprio impegno. Non conoscono la parola “accontentarsi” e sono dell’idea che rimanere immobili e accontentarsi sia il modo migliore per sprecare la vita. Sono persone dinamiche e ambiziose che adorano tenersi sempre impegnate.

VERGINE – Questo segno di Terra possiede tantissimi pregi, come l’etica del duro lavoro ma anche una buona capacità di analisi delle situazioni. Possiede però anche un difetto piuttosto ingombrante: il perfezionismo. Certo, si potrebbe obiettare che sia un pregio, ma a volte il perfezionismo si trasforma in ossessione e spinge la Vergine a chiedere sempre di più soprattutto a se stessa e alle persone che lavorano per lei o con lui. Il suo obiettivo primario e assoluto è sempre il top: per la Vergine non esistono altre medaglie al di fuori dell’oro e non è disposta a ottenere niente nella vita che non sia il massimo in qualunque situazione.

LEONE – I nati di questo segno non sono in grado di accontentarsi in nessun caso e soprattutto in nessun ambito della loro vita. Il motivo è che sono convinti di essere destinati al meglio perché si sentono superiori agli altri per moltissimi motivi. Il loro obiettivo è quindi eccellere in tutto quello che fanno, sempre, allo scopo di dimostrare e affermare il proprio dominio sugli altri. Chiedere a un Leone di accontentarsi o di abbassare l’asticella delle sue ambizioni potrebbe essere una pessima idea: lo si offenderebbe e si scatenerebbe una pessima reazione.