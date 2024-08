Carlo Verdone, intervento delicato per l’attore: cosa è successo, fan preoccupatissimi

Panico tra i fan di Carlo Verdone, l’attore è finito in ospedale per alcuni gravi problemi di salute.

Nuove dichiarazioni da parte di Carlo Verdone che sotto Ferragosto ha lasciato senza parole il suo pubblico, problemi di salute per il celebre attore che in questa torrida estate è stato nuovamente costretto a doversi prendere cura del proprio corpo. Fiato sospeso da parte dei fan che ora temono il peggio per il loro beniamino.

Questo non ha però impedito all’attore di Un sacco di bello di celebrare il Ferragosto alla propria maniera. Ritorno sui social per lui che in occasione del decimo anniversario del ritrovo al Palo della morte, da anni i fan decidono di festeggiare questa giornata rendendo omaggio all’intramontabile film, ha voluto fare gli auguri al pubblico in una maniera tutta speciale.

Insomma, nemmeno il periodo più delicato riuscirà a togliere il sorriso dal volto di Carlo Verdone che nonostante tutto continua a conservare la sua voglia di scherzare. In fondo sono proprio i sorrisi e il calore della gente la migliore medicina in momenti del genere.

Problemi di salute per Carlo Verdone: lo hanno ricoverato d’urgenza

Nemmeno questa è stata un’estate semplice per Carlo Verdone che proprio qualche giorno fa è finito sul letto di ospedale. Intervento chirurgico per l’attore romano al quale è stata asportata la tiroide, ad annunciare quanto successo è stato proprio il diretto interessato. Le sue parole a Sette hanno lasciato tutti di stucco, anche se non è la prima volta che il divo di Cinecittà spende così le sue vacanze durante la bella stagione.

Era già successo un anno fa e l’anno prima ancora. Indimenticabile quella volta che decise di finire sotto ai ferri per gli atroci dolori alle anche. Sono passati un po’ di anni dall’intervento e oggi l’attore sembra stare meglio ma all’epoca per lui era difficile anche solo fare quattro passi. “Il mio corpo era una casa solida, oggi è una locanda e dura 2 o 3 giorni” sono state le parole con le quali il quasi settantaquattrenne ha voluto descrivere il suo stato di salute.

Al di là di tutto Carlo Verdone continua ancora oggi a tenere duro e spera di regalare ai propri fan ancora tanti capolavori, come la sua ultima serie intitolata Vita da Carlo. Uscita nel 2021 e ora giunta alla sua seconda stagione, dallo scorso settembre è diventata disponibile su Prime Video.