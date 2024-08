Mirko Brunetti, come sta davvero dopo l’addio a Perla: la ‘soffiata’ spezza il cuore ai fan

Come sta Mirko Brunetti dopo aver detto per sempre addio a Perla Vatiero? Ecco la triste verità che interessa l’ex gieffino.

Non sono trascorsi nemmeno 30 giorni da quando Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato a tutti di essersi lasciati. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità dei Perletti, ossia di coloro che da quando i due sono entrati nella casa del Grande Fratello stavano facendo il tifo per loro per vederli di nuovo insieme. Dopo una lunga battaglia, Perla Vatiero era riuscita di nuovo a riconquistare lo stesso ragazzo con cui aveva partecipato anche a Temptation Island.

All’epoca infatti i due decisero di prendere strade differenti proprio perché Mirko fu attratto dalla tentatrice Greta Rossetti. Tutti e tre hanno poi attraversato la porta rossa del Grande Fratello dando inizio ad un vero e proprio triangolo amoroso. Alla fine però a spuntarla è stata Perla Vatiero la quale, non ha vinto soltanto il montepremi del reality ma è riuscita anche a riconquistare il cuore di Mirko Brunetti. Una relazione che purtroppo non è andata come i fan speravano arrivando così all’inevitabile rottura. Ma ecco che alcune ore fa Deianira Marzano ha ricevuto una soffiata dove si descrive una situazione molto difficile per Mirko Brunetti.

Come sta Mirko Brunetti dopo la separazione da Perla Vatiero

Diverse sono state le segnalazioni che Deianira Marzano ha ricevuto e che ha reso noto sul suo profilo Instagram. Sembra infatti che Mirko Brunetti, da quando è stata resa nota la decisione della fine della storia d’amore con Perla Vatiero, non abbia più postato nulla sui social.

Prima si parlava del fatto che l’ex coppia avesse avuto qualche incontro anche se in queste ultime ore Perla Vatiero ha voluto dire la sua affermando che tali indiscrezioni altro non sono che “storielle inventate e assurde“.

Ma sono le ultime indiscrezioni sull’ex gieffino che spezzano totalmente il cuore dei Perletti. Infatti nell’ultimo periodo molte sono le opinioni che si leggono proprio su Perla Vatiero al punto che c’è chi afferma “Fan completamente contro Perla, non sanno più cosa sta combinando. Dicono che sia malata di social e del telefono, che non fa altro che ostentare”.

Non manca poi un’altra segnalazione giunta alle orecchie di Deianira Marzano che riguarda lo stato d’animo di Mirko dopo la fine della relazione con Perla. Sul suo Instagram infatti possiamo leggere: “Conosco persone vicino a Mirko e ti posso assicurare che lui poverino sta malissimo per questa situazione, legge tutto e vede tutto ma non si palesa, lui è fatto così come vedi rinuncia a guadagnare sui social perché è vero che sta male”.

Infatti, molti sono i fan che si sono accorti che Mirko Brunetti non si è più connesso sui social proprio dal giorno in cui la storia d’amore con l’ex gieffina è terminata. Ma se da una parte Mirko ha deciso di restare in silenzio, lo stesso non si può dire di Perla la quale continua la sua solita attività su Instagram.

La ragazza infatti ha iniziato a sponsorizzare prodotti di diverso genere e ha continuato ad aggiornare i follower sulle vacanze oppure sui suoi allenamenti. Sembra quindi che i due stiano reagendo in maniera totalmente diversa e che quindi mentre Mirko si crogiola nel dolore, Perla ha già voltato pagina.