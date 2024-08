Reazione a catena, cambia tutto: “Non ci sono…”, pesante assenza in studio

Grande cambiamento in Reazione a catena, sembra che in studio alcuni volti siano totalmente spariti. Ecco di cosa si tratta e che cosa è successo.

Durante la giornata di Ferragosto è andata in onda la puntata di Reazione a catena anche se il pubblico si è immediatamente accorto che qualcosa non era più come prima. È stato lo stesso Pino Insegno infatti a sottolineare che alcuni volti che abbiamo imparato a conoscere in quel format non erano presenti. Ma per quale motivo?

Un’assenza che ha portato anche i social ad insorgere in quanto questi, dopo essersi accorti della situazione, hanno dato inizio ad una vera e propria polemica. Ma che cosa è successo? Scopriamolo insieme nel testo che segue.

La misteriosa assenza a Reazione a catena, la spiegazione di Pino Insegno

Un Ferragosto decisamente inusuale per gli appassionati di Reazione a catena i quali, una volta iniziato il programma, hanno notato l’assenza di personaggi molto importanti nel programma.

In ogni caso è stato lo stesso Pino Insegno a voler spiegare l’accaduto e a condividere così alcune notizie riguardo a quell’assenza. All’apertura del programma, il conduttore ha così annunciato “Non ci sono le nostre campionesse. Sono dovute tornare a casa dopo 7 puntate per motivi di lavoro”.

E così ha dato il benvenuto a due nuove squadre Le Scrocchiarelle composte da Erica, Roberta e Alessandra da Verona e I Mezzimarinai formata Matteo, Anna e Giosuè da Procida. Questi ultimi hanno portato a casa la vittoria partendo con un montepremi pari a 124.000 euro.

Dopo diversi dimezzamenti la cifra è scesa a 7.750 euro per arrivare poi a 3.875 euro. Ed è allora che i nuovi campioni hanno cercato di dare la risposta giusta riuscendo a portare a casa il montepremi.

Sui social però non è mancata la polemica proprio per la scarsa preparazione dei concorrenti mentre c’è chi invece continua a sottolineare quanto siano rimasti sorpresi per l’assenza delle Stranghette.

Sono state loro a ritirarsi e a dare la possibilità a nuove squadre di sfidarsi e permettere così ai Mezzimarinai di portare a casa il primo bottino di 3.875 euro. In ogni caso su X, social in in cui il pubblico Rai si riunisce per commentare ciò che è accaduto in programma, è scattata la polemica: “Francamente mi sembrano due squadrucce”, “Ma vengono scelti apposta per ignoranza musicale?”, “Comunque se vorranno fare il torneo dei campioni a fine stagione, avranno grosse difficoltà. Squadre più scarse di quest’anno non si sono viste”.

Molti i commenti fatti per via del fatto che le campionesse avevano deciso di allontanarsi dal programma. Infatti c’è chi ha scritto: ““Son sparite la campionesse????”, “Ma le campionesse che fine hanno fatto?”, “Comunque se uno sa di dover lasciare può anche salutare alla fine della puntata dove ancora ci sono”, “Ma è una replica ? Dove sono le stanghette ???”.