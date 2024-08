Endless Love, sorpresi a baciarsi: scoppia la lite, sarà costretta a farlo

Endless Love, spoiler clamoroso sulla seconda stagione: la bugia più grossa verrà a galla e smaschererà uno dei personaggi.

È attesa su Canale 5 la nuova stagione di Endless Love; dopo la pausa estiva, la soap turca tornerà in onda il 26 agosto con nuove puntate che vedranno al centro bugie, tradimenti e inganni. Nella nuova stagione si assisterà anche a una riappacificazione: Kemal e Nihan convoleranno a nozze, ma non tutto sarà rose e fiori.

Emir cercherà di ostacolarli a tutti i costi usando l’arma del rapimento come ricatto nei loro confronti: l’uomo, infatti, rapirà Deniz, la bambina che Nihan partorirà. Il gesto vendicativo di Kozcuoğlu getterà Nihan nella disperazione più totale. Ma se questa sarà la vicenda principale, intorno ad essa si svolgeranno parallelamente vicende che daranno corso alla narrazione sullo schermo.

Endless Love, le anticipazioni: i due sorpresi a baciarsi, la bugia viene a galla

Nella nuova stagione di Endless Love assisteremo a nuove vicende che determineranno un corso degli eventi decisamente diverso da quel che finora ci si poteva aspettare. Protagonista di queste anticipazioni è Zeynep; avevamo lasciato la donna intenta ad architettare una fuga con Ozan. Come sappiamo dalle anticipazioni però, il fratello di Nihan finirà in prigione e, proprio fra le sbarre, scoprirà una verità sconcertante: Zeynep lo ha sempre tradito con Emir. Il destino di Ozan è segnato da un tragico incidente che lo porta alla morte.

La anticipazioni fanno sapere che, nonostante tutto, Zeynep continuerà a vedere Emir di nascosto e che, nel frattempo, si avvicinerà al commissario Hakan; tuttavia, la donna sarà colta in flagrante. Sarà sua madre Feyme, sotto consiglio di Banu a spiare sua figlia e a scoprire che è l’amante di Kozcuoğlu – questo getterà la donna nello sconforto poiché pensava che sua figlia avesse buone intenzioni con il commissario. La discussione degenererà e attirerà l’attenzione del padre Hüseyin: a quel punto la moglie dovrà mentirgli e gli dirà che sua figlia è promessa sposa ad Hakan.

Feyme costringerà sua figlia a mettere in piedi una messa in scena. Zeynep farà così la sua proposta, ma l’uomo la riterrà precoce e inopportuna; inoltre, Hakan sa bene che Zeynep nutre forti sentimenti per Emir, e questo non renderà la relazione sana e duratura. Tuttavia, le anticipazioni rivelano che Hakan si presenterà alla cena di fidanzamento ufficiale a casa di Feyme e Hüseyin – cosa sarà cambiato? Hakan sarà disposto ad accettare un matrimonio di facciata, che servirà sostanzialmente a Zeynep per salvare le apparenze? Scopriremo di più nelle prossime anticipazioni!