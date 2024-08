Suona il clacson tutta la notte e non fa dormire nessuno: la scoperta shock dei vicini quando aprono la macchina

Disturbati dal rumore del clacson di un’auto per l’intera notte. La scoperta li lascia senza parole quando decidono di indagare

Zanzare a parte non c’è niente di più fastidioso dei rumori notturni per andare a disturbare il sonno rendendo talvolta impossibile rimettersi a dormire. Dalla musica a tutto volume di una festa al brusio degli avventori del bar sotto casa, sono tante le ragioni che possono interrompere la pace notturna rendendoci nervosi e poco inclini a tornare a letto.

Clacson suonato alle 4 del mattino: la scoperta dei vicini di casa (ilciriaco.it)Tra queste vi sono anche i clacson dei veicoli che, in particolar modo per chi abita nelle grandi città, possono essere sentiti anche nel cuore della notte con una certa frequenza.

Ma se questo accade in una tranquilla area residenziale e in maniera reiterata? La vicenda riguarda alcune persone che, loro malgrado, si sono ritrovate a dover fare i conti con i ripetuti suoni del clacson tutte le notti intorno alle quattro. Un rumore che li ha tenuti svegli disturbando la quiete del loro sonno. Fin quando hanno deciso di risalire alle ragioni di questo rumore costante.

Suoni del clacson nel cuore della notte disturbano il loro sonno: poi la scoperta

“Abbiamo iniziato con un paio di colpi di clacson qua e là, poi quando hanno iniziato ad arrivare sempre più macchine, la situazione è peggiorata”. Sono le parole pronunciate da uno dei residenti che si è ritrovato a vivere un vero e proprio incubo ad occhi aperti dopo aver iniziato a sentire diversi veicoli suonare il clacson tutte le notti in continuazione tenendo sveglie le persone.

La vicenda arriva da San Francisco e in particolare dal quartiere South of Market andando ad interessare i residenti di vari grattacieli al largo della 2nd street, vicino ad Harrrison street. I suoni dei clacson si sentono quotidianamente e quelli più intensi si manifestano nelle ore serali e, in particolare, intorno alle 4 del mattino. Oltre a distrarre le persone sul lavoro, questa situazione ne ha fatte svegliare molte in piena notte. “Penso che la cosa più frustrante di tutto questo sia che non c’è proprio nessuno con cui parlare” ha spiegato un altro residente.

Dopo aver indagato infatti è stata fatta una scoperta che ha dell’assurdo: i veicoli appartengono tutti alla medesima società ovvero Waymo, un’impresa del gruppo Alphabet che utilizza la tecnologia per creare autovetture autonome. Si tratta di auto senza nessuno alla guida che, in questo caso, entrano in un parcheggio del quartiere per fermarsi e ‘riposarsi’ tra una corsa e l’altra. Ebbene quando le auto tentano di tornare indietro dopo l’ingresso nel parcheggio verrebbe innescato il suono del clacson che, dunque, può essere sentito sostanzialmente a qualsiasi ora, notte compresa.