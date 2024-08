Willliam, la commovente promessa alla mamma di Kate: grande gesto d’amore

Il principe William avrebbe fatto una toccante e commovente promessa ai genitori della principessa Kate e in particolare alla madre.

La diagnosi di cancro resa pubblica dalla principessa Kate ha generato sgomento e preoccupazione in tutto il Regno Unito tanto più perché ha fatto seguito a quella, ugualmente resa nota in via ufficiale, del Re Carlo. Il popolo inglese si è stretto attorno alla famiglia reale mostrando tutto il proprio sostegno a Kate Middleton e al principe William nonché ai loro tre splendidi figli.

Il periodo è per la coppia tutt’altro che facile e lo prova il fatto che le uscite pubbliche sono state ridotte ai minimi termini. Ma in questo momento difficile è venuto alla luce un retroscena riguardante proprio William e la promessa che avrebbe fatto ai genitori di Kate. Un gesto toccante e reso ancora più commovente dalla recente diagnosi di cancro.

William e la toccante promessa alla mamma di Kate: il gesto commovente

All’inizio del 2024 William e Kate hanno celebrato il loro tredicesimo anniversario di matrimonio ma i due si conoscono da oltre vent’anni, dato che si sono incontrati, quando ancora erano studenti, alla St Andrews University. La loro educazione è stata però differente: William è nato nella famiglia reale mentre Kate ha vissuto un’infanzia relativamente normale e la sua vita, quando il figlio dell’attuale Re le ha fatto la proposta di matrimonio durante un romantico viaggio in Kenya, è drasticamente mutata.

Ed è proprio per dimostrare il suo amore per la sua futura moglie che William avrebbe fatto, ai genitori della Middleton Carole e Michael, una promessa. Una sorta di ‘voto’ personale davvero emozionante e che è tornato alla luce dopo che Kate ha annunciato di avere un tumore. Il principe ha infatti detto loro che si sarebbe sempre preso cura di lei. “Lui, più di chiunque altro, conosceva i sacrifici personali che lei stava facendo per stare con l’uomo che amava” ha ricordato a tal proposito la corrispondente reale del Daily Mail Rebecca English.

Quella promessa verrà certamente mantenuta da William che “piegherà il cielo e la terra per essere al suo fianco”, ha sottolineato l’esperta, “e farà il meglio per la loro famiglia indipendentemente da quanto tempo ci vorrà”. Una dimostrazione di amore e di un legame indissolubile che, dopo la coraggiosa rivelazione della diagnosi di cancro da parte di Kate, il 22 marzo, si arricchisce di un importante e commovente valore aggiunto.