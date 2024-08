Luci blu dei dispositivi sempre più forti, bastano pochi euro e risolvi il problema: soluzione di cui nessuno parla

Le luci blu dei tuoi dispositivi sono molto forti? Puoi risolvere il problema con una soluzione semplice: ti aiuterà di sicuro.

Al giorno d’oggi non è così strano avere tanti dispositivi in casa. E usarli tutti può essere utile per alcune operazioni, soprattutto se si lavora in smart working. Ma se da un lato è conveniente farlo, dall’altro potrebbe essere pericoloso per la salute. Il motivo è da ricercarsi nella luce blu emanata dai dispositivi elettronici, che potrebbe danneggiare sia la nostra mente che gli occhi.

Quali sono i rischi a cui ci si espone? Ce ne sono diversi in realtà, ed è bene conoscerli per trovare una soluzione. Uno dei più noti è sicuramente quello al ciclo del sonno, in quanto la luce blu inibisce la produzione di melatonina. Come sappiamo si tratta dell’ormone prodotto dalla ghiandola pineale, responsabile della regolarizzazione dei cicli di sonno-veglia. In assenza di questo equilibrio, dunque, c’è il rischio di sviluppare insonnia, ansia e attacchi di rabbia.

Come attenuare le luci blu dei dispositivi: sfrutta queste soluzioni adesso

Un altro problema è legato agli occhi. Molti studi confermano che c’è il rischio di sviluppare una precoce degenerazione maculare della retina, come anche di una prematura cataratta purtroppo. Ma la situazione non è così irrimediabile come si pensa: ci sono diverse soluzioni da tenere in conto. Uno dei modi migliori per proteggersi dalle luci blu, non è solo quello di mantenere lontano il dispositivo, ma è anche quello di utilizzare degli occhiali con lenti che filtrano le luci blu.

Gli occhiali anti-luce blu sono piuttosto usati al giorno d’oggi, e possono essere d’aiuto per evitare l’affaticamento agli occhi. Inoltre permettono di avere una visione più nitida e di ridurre ansia e irritazione. E anche se i dispositivi hanno delle soluzioni di base per contrastare questo problema, è sempre il caso di munirsi di altre soluzioni. Un’alternativa agli occhiali anti-luce blu sono sicuramente gli adesivi.

Parliamo di pellicole che possono essere applicate sugli schermi dei nostri dispositivi. Quindi valgono sui PC, tablet e smartphone, il che significa che gli occhiali anti-luce blu non sono sempre necessari. Inoltre queste pellicole speciali, oltre a permetterci di godere dei benefici spiegati in precedenza, non costano nemmeno tanto. Il loro prezzo oscilla fra i 20 e i 30 euro sui siti e-commerce, ed investire su questi prodotti potrebbe essere utile per la nostra salute.