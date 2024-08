Beautiful, Finn è costretto a farlo: Steffy sconvolta, cosa svelano gli spoiler americani

Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo Finn costretto a compiere un’azione mentre Steffy sarà completamente sconvolta!

Sono circa 300 milioni i telespettatori che in 100 Paesi di tutto il mondo non si perdono una puntata di quella che è considerata la madre di tutte le soap opere. Parliamo ovviamente di Beautiful, la soap statunitense che da circa trent’anni intrattiene il pubblico mondiale con le sue vicende amorose e i suoi intrighi.

Dopo trent’anni dalla sua prima messa in onda, protagonisti della soap sono sempre le famiglie Forrester e la famiglia Logan. È proprio tra queste due famiglie che si intrecciano problemi lavorativi, folli passioni e intrighi. E di intrighi e di passioni ce ne sono tantissimi nelle puntate ancora inedite in Italia. Vediamo allora le prossime anticipazioni di Beautiful.

Anticipazioni Beautiful: Steffy è ossessionata da Hope

Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo che l’ossessione di Steffy Forrester per Hope Logan ha raggiunto livelli preoccupanti. In preda a una gelosia malata, la figlia di Ridge è pronta a tutto pur di distruggere la sua rivale. Dopo aver manipolato Thomas e allontanato Hope, Steffy sferra un nuovo colpo basso, chiedendo la chiusura della linea di moda “Hope for the Future”.

Si tratta di un duro colpo per la giovane stilista, che vede crollare tutto ciò per cui ha lavorato duramente. La Forrester darà il peggio di sé continuando a tormentare la sorellastra, e tutto perché si convince che Hope abbia una “cattiva influenza” su Finn. L’odio di Steffy per Hope ha radici lontane che si trovano nell’infanzia della donna.

Steffy, insicura e fragile dietro la sua apparenza di donna forte, vede in Hope una minaccia costante al suo equilibrio e alla sua felicità. Hope, ferita e umiliata, non intende arrendersi senza lottare. La giovane Logan, che ha sempre cercato di mantenere un atteggiamento positivo e costruttivo, è costretta a reagire con rabbia e determinazione. La sua dolcezza lascia spazio a una rabbia feroce, mentre giura vendetta alla sorellastra.

La guerra tra le due donne si intensifica, coinvolgendo anche gli altri membri della famiglia Forrester. Ridge, diviso tra le due figlie, si trova in una posizione difficile. Brooke, pur sostenendo Hope, cerca di mediare tra le due donne, ma sembra che la situazione sia ormai degenerata.

Intanto, Thomas, pentito di aver creduto alle menzogne di Steffy, cerca di riconquistare la fiducia di Hope ma la strada da percorrere è lunga e tortuosa. Per scoprire tutti gli altri dettagli della trama di Beautiful non dobbiamo fare altro che sintonizzarci su Canale 5 nel day time.