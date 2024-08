Carolyn Smith, dopo anni arriva la confessione: “Mi piacerebbe vederla…”

Dopo tanti anni arriva una confessione inaspettata di Carolyn Smith: ecco le parole della famosa coreografa di Ballando con le stelle.

Da anni alle prese con la battaglia contro il cancro al seno, le parole di Carolyn Smith spiazzano tutti. Il suo messaggio arriva forte e chiaro: ecco chi le piacerebbe rivedere e come mai quello che sta dicendo ha un senso per tutti.

Una nuova edizione di Ballando con le stelle sta per arrivare e proprio in occasione della nuova stagione televisiva le parole di Carolyn Smith non passano inosservate. La coreografa ha voluto esprimere tutti i suoi pensieri sulle cose più importanti della sua vita e ha espresso un desiderio. In merito al suo impegno ha infatti dichiarato di volere qualcuno in particolare, di voler rivedere una persona che da tempo ormai non vede più: ecco di chi si tratta.

Il desiderio di Carolyn Smith: ecco chi vuole rivedere la coreografa di Ballando con le stelle

Nota anche per la sua battaglia contro il cancro al seno, Carolyn Smith ha parlato della sua vita privata e anche del suo ruolo a Ballando con le stelle. Il suo ritorno nel programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno è atteso ogni anno. I giornalisti del settimanale Mio hanno perciò chiesto alla coreografa e giudice qualcosa sul cast della nuova stagione. Proprio in occasione di questa intervista la Smith ha rivelato di voler rivedere una persona che non vede da molto: Barbara D’Urso. Secondo la coreografa infatti il suo nome potrebbe arricchire tantissimo il cast del programma.

Oltre alla famosa conduttrice campana, che dopo l’addio lo scorso anno a Mediaset non è più ritornata sul piccolo schermo, Carolyn vorrebbe nel cast anche Massimo Ranieri. In particolare riferendosi alla conduttrice ha dichiarato che il suo nome circola ormai dal 2015. “Ammetto che mi piacerebbe molto che partecipasse. Mi piacerebbe vederla in pista perché sicuramente sarebbe un’ottima concorrente e ha tanto da raccontare”.

Chi sa che la conduttrice non possa davvero partecipare al programma della Rai e far parte quindi del cast di Ballando con le stelle. La D’Urso spesso ha parlato della sua passione per la danza e questa potrebbe essere una buona occasione per lei per rimettersi in pista, in tutti i sensi. Poco probabile invece sarebbe la partecipazione di Massimo Ranieri che, nonostante l’età, è impegnatissimo con il lavoro. “Per me sarebbe una soddisfazione personale perché mi piace moltissimo come artista e sono follemente innamorata della sua voce. So che in pista si muove bene ma mi piacerebbe vederlo ballare in coppia, questo sarebbe molto interessante”.