La Promessa, lo spoiler inaspettato: torna un personaggio amatissimo

Anticipazioni spagnole nuove puntate de La Promessa: nei prossimi giorni un amato personaggio, dopo l’addio, tornerà nella tenuta.

La Promessa continua a conquistare sempre più telespettatori davanti allo schermo. Da quando va in onda, dal maggio 2023, gli ascolti sono cresciuti in maniera considerevole grazie ad una trama in cui ogni giorno i colpi di scena non mancano. Nelle ultime puntate Lope ha deciso di lasciare la tenuta, per andare a lavorare in un ristorante a Madrid e avere la possibilità di crescere professionalmente.

Il suo addio è stato accompagnato dall’arrivo di un altro personaggio, Valentin, che si è subito messo in mostra per la sua simpatia. Come lui stesso ha raccontato, è giunto a palazzo al posto del figlio di Simona, dato che quest’ultimo non poteva andare a trovare sua madre perché troppo impegnato con il lavoro. Manuel, invece, stanco dell’atteggiamento ossessivo di sua moglie nei suoi confronti, ha lasciato di nuovo per qualche giorno la tenuta. Nelle prossime puntate ci sarà un evento inaspettato: un amato protagonista sta per tornare.

Spoiler nuovi episodi La Promessa: un personaggio torna al suo posto nella tenuta

Nelle prossime puntate de La Promessa – come riportano le anticipazioni spagnole – Lope tornerà improvvisamente nella tenuta, dopo essere stato diverse settimane a Madrid. Aveva scelto, in precedenza, di lasciare il suo posto nella villa perché la marchesa lo aveva tolto dalle cucine, per fargli svolgere di nuovo i compiti di lacchè. Non poteva più lavorare insieme a Simona e Candela, e per questo non era più felice.

Appena Margarita gli ha proposto un lavoro in un ristorante stellato, lui dopo averci pensato, ha deciso di accettare. Ben presto però tornerà dai suoi amici e tutti saranno contenti di vederlo e averlo accanto. Sarà a quanto pare Romulo a richiamarlo e a dirgli di poter occupare di nuovo il suo vecchio posto di cuoco nelle cucine. Solo che Lope comincerà ad avere un atteggiamento molto diverso dal solito, non sarà più lo stesso e inizierà a bere. Nessuno si renderà conto della sua doppia vita, fino a quando non si sentirà male.

Valentin, invece, continuerà a corteggiare Maria in modo insistente e le regalerà dei fiori. Quest’ultima, dopo aver notato il suo interesse, gli dirà che sono solo amici. Ma le sue parole non serviranno, dato che il giovane le ruberà un bacio. A quel punto la domestica andrà su tutte le furie e gli ribadirà di non essere interessata a lui. Petra, dopo tanto tempo, racconterà finalmente la verità a Feliciano: gli confesserà di essere in realtà sua madre e di averlo dato in adozione quando era piccolo.