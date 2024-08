William, la sua paura più grande: riguarda suo fratello Harry. L’indiscrezione gela tutti

Harry presto compirà 40 anni e gli esperti reali hanno scoperto un dettaglio che sta preoccupando William; si dice sia disperato e arrabbiato.

La diatriba familiare in atto tra i duchi di Sussex e la monarchia britannica è sempre più accesa e si teme che causerà ancora scandali e molto malumore, soprattutto per re Carlo e William, erede al trono.

Quando Harry e Meghan sono andati via da Londra per cominciare una nuova vita in California, forse la famiglia reale pensava che fosse una “follia passeggera”, invece la questione sta diventando sempre più delicata.

I duchi di Sussex hanno effettuato un altro viaggio di “stampo reale” e hanno visitato la Colombia per sponsorizzare i loro progetti di beneficienza. Il viaggio si è concretizzato nonostante re Carlo avesse avvertito i duchi di non creare ulteriore imbarazzo a Buckingham Palace, e adesso si teme una vendetta del sovrano. Nel mentre, però, si è scoperto un altro dettaglio e pare che William sia totalmente sconvolto.

Il principe William ha scoperto qualcosa su Harry: è disperato

Il futuro re, prima o poi, dovrà affrontare seriamente la “questione Harry”, com’è stata definita da Charles. Si dice che William non avrebbe mai immaginato – nonostante alcuni dissapori in famiglia – che Harry avrebbe abbandonato i suoi doveri reali. Invece è successo, e molti pensano che la colpa sia tutta di Meghan Markle. L’influenza della duchessa, però, deve aver avuto successo perché ha fatto leva su un problema preesistente, infatti sembra che Harry abbia vissuto grandi traumi nonostante il suo status di principe.

Fatto sta che oggi la Corona ha subito ampie umiliazioni, e forse non sono ancora terminate. Di recente, alcuni esperti reali hanno ricordato che Harry a settembre compirà 40 anni: a questo punto riceverà una cospicua eredità da parte della defunta regina Elisabetta. Si parla di 7 milioni di sterline, qualcosa come 8 milioni di euro circa, una cifra in grado di assicurare al duca di Sussex ampio benessere e sicurezza economica.

Ma William sa che suo fratello vive una vita molto sfarzosa, e non tollera l’idea che l’eredità della Corona possa essere sperperata dal duca di Sussex e dalla duchessa, Meghan Markle. Quando la regina madre lasciò la somma da corrispondere a Harry in occasione del suo quarantesimo compleanno, sicuramente non immaginava ciò che sarebbe successo, altrimenti avrebbe probabilmente diseredato il nipote. William, secondo gli esperti reali, farà di tutto per bloccare l’erogazione del denaro, e allora la battaglia tra i due fratelli si farà ancora più accesa.