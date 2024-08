Se Trump diventerà presidente USA queste criptovalute saliranno: la lista completa

Se Donald Trump diventerà presidente degli Stati Uniti, alcune criptovalute potrebbero valere più di altre. Quali saranno in questo caso?

Le criptovalute hanno subito dei forti cambiamenti nel corso del tempo. Non sono più rimaste le stesse e, come se non bastasse, le forti regolamentazioni dell’UE si sono fatte sentire. Se prima era molto più facile eseguire delle transazioni in questo campo, adesso i controlli sono specifici ed evitano eventuali evasioni fiscali. Inoltre, per una questione di investimenti, esistono crypto che hanno più valenza rispetto ad altre.

Ora, però, può darsi che alcune riescano ad acquisire più valore soltanto per una casualità. Cioè se Donald Trump salirà come presidente negli Stati Uniti. Questo perché il suo “portafoglio” è composto principalmente da una criptovaluta, cioè l’Ethereum, che come sappiamo è la crypto più popolare in circolazione. Ne possiede ben 492,72, una somma niente male e che fa capire quanto sia interessato al riguardo.

Criptovalute, queste saliranno per via della carica di Trump: la lista da conoscere

Ma non è l’unica criptovaluta su cui punta il suo occhio. Donald Trump possiede perfino 377,465 Wrapped Ethereum, per un valore complessivo di almeno 1 milione di dollari. Si tratta di un’altra crypto ancora ed è considerata una “variante” dell’Ethereum, utilizzata spesso e volentieri nella finanza decentralizzata. Anche in questo caso, come è possibile intuire, Donald Trump ha una vasta conoscenza dei vari rami digitali di questo settore.

E infine possiamo trovare anche un altro tipo di criptovaluta in suo possesso. Si parla niente meno delle USDC, ossia una stablecoin legata al dollaro statunitense il cui valore è di 136,290 dollari. L’investimento è il più alto fra quelli che detiene, ed è chiaro che faccia attenzione al loro utilizzo. Probabilmente possiede anche altre tipologie di criptovalute, però queste sono le più note in assoluto poiché ne ha persino parlato.

Nel corso del tempo ha mostrato interesse pure per gli NFT, conosciuti per essere i token non fungibili. Nonostante andassero di moda nel periodo della pandemia da Covid-19, tutt’ora hanno un’importante valenza nel mercato delle criptovalute. Basti pensare che vendendo delle carte collezionabili digitali, con tema la sua persona si intende, Trump abbia guadagnato 7,15 milioni di dollari.

E non sarebbe strano se tutte queste cripto iniziassero a salire con la sua carica da Presidente. Le criptovalute aumentano di costo anche in base alle circostanze: questa sarebbe perfetta per quelle che abbiamo citato.