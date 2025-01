Stefano de Martino e la casa da sogno a Napoli vista mare: dove vive il conduttore di Affari Tuoi

Stefano De Martino vive in una casa bellissima nel cuore di Napoli, e sul web sono circolati alcuni scatti all’insegna della meraviglia.

Lo showman sta dimostrando, giorno dopo giorno, di essere portato per questo lavoro e di avere in sé tutte le capacità per diventare un personaggio di successo e indimenticabile. Il suo talento è infatti venuto ancor di più fuori con il game show Affari Tuoi, che sta capitanando dopo la conduzione di Amadeus, passato ora sul palinsesto Discovery. La sua energia e simpatia hanno insomma letteralmente coinvolto tutti gli italiani, che adesso non possono fare a meno di guardarlo.

In molti si stanno intanto domandando dove viva il conduttore e come sia la casa che ha acquistato a Napoli, la sua città d’origine.

Com’è fatta la casa napoletana di Stefano De Martino

Nonostante il grande successo ottenuto nel corso degli anni, dopo la sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, De Martino non ha voluto mai abbandonare il suo luogo d’origine. Oltre alla sua casa di Milano, ha infatti acquistato una dimora bellissima nel cuore di Napoli, che si trova nel quartiere di Posillipo, zona residenziale della città che è immersa nel verde e che si affaccia sul mare. L’appartamento del conduttore ha inoltre una discesa a mare privata, che permette di accedere a una spiaggietta e godersi così un bagno nelle acque del Golfo.

L’abitazione di De Martino è inoltre immersa completamente nella natura e si trova all’interno di un parco privato, che è sempre molto curato e riservato. Gli interni della dimora sono inoltre pieni di luce, oltre che arredati alla perfezione. Noto a tutti è il buon gusto di Stefano, che opta spesso per uno stile moderno e pop. C’è da dire che, negli ultimi anni, gli scorci di questa casa sono stati condivisi spesso dal conduttore sui social e che la dimora è stata frequentata spess anche da Belen Rodriguez nel periodo in cui sono stati insieme.

In passato, lo showman trascorreva d’altronde molto tempo a Napoli per registrare i suoi programmi televisivi, mentre ora si reca sempre a Roma per le puntate di Affari Tuoi. Oltre alla sua casa nella città partenopea, Stefano De Martino ha inoltre acquistato un altro appartamento a Milano, oltre che la dimora in cui viveva il nonno a Torre Annunziata. Un gesto, questo, che avrebbe fatto per ripagare i suoi genitori per i sacrifici fatti per lui prima della popolarità.