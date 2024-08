La Promessa, Manuel in guai seri: segreto a rischio, chi lo sta spiando

La Promessa, cosa rivelano le anticipazioni delle nuove puntate: qualcuno spierà Manuel e scoprirà il segreto che da tempo sta nascondendo.

La Promessa è una soap opera spagnola che ha esordito su canale 5 a maggio 2023. Fin dalla prima puntata ha portato in onda una trama ricca di colpi di scena e ha conquistato milioni di telespettatori.

Di recente Manuel ha deciso di lasciare la tenuta per qualche giorno, per stare lontano da sua moglie. Non sopporta più il fatto di averla vicina e il suo unico desiderio è quello di separarsi. Per questo le ha chiesto di portare avanti un matrimonio di facciata.

Jimena, dopo la sua partenza, ha cominciato ad assumere un atteggiamento abbastanza ambiguo e folle, tanto da aver spinto i marchesi a chiedere aiuto ad Abel. Quest’ultimo le ha prescritto delle medicine, per aiutarla a trovare un po’ di calma. Romulo, dopo il malore, è ancora in fase di convalescenza, ma non vede l’ora di riprendere il suo posto che momentaneamente è occupato da Mauro. Nelle prossime puntate ci saranno nuovi importanti sviluppi nella trama, in particolare Manuel si troverà in grossi guai.

La Promessa, anticipazioni: il segreto di Manuel a rischio, presto scoprirà la verità

Nelle nuove puntate de La Promessa Manuel si lascerà completamente andare ai suoi sentimenti e passerà con Jana nuovi magici momenti. I due cercheranno in tutti i modi di nascondersi, per evitare di essere scoperti dalla famiglia o da qualche membro della servitù, ma a quanto pare, nonostante siano molto attenti, Romulo li spierà mentre si abbracciano e si danno un bacio nella camera della cameriera.

Il maggiordomo, dopo aver capito che l’erede del marchesato ha una relazione con la domestica, potrebbe raccontarlo al padrone di casa. Infatti, Romulo è sempre stato leale nei suoi confronti e anche questa volta, nonostante lo scandalo che potrebbe scoppiare, non è da escludere che racconti quanto visto al marchese. Il segreto che la coppia sta portando avanti da tempo potrebbe venire fuori prima del previsto, dato che Manuel aveva dichiarato di essere pronto a raccontare a tutti dei suoi sentimenti per la domestica.

Infatti, in una precedente puntata, ha detto alla sua famiglia e a sua moglie di essere profondamente innamorato di un’altra donna e di voler vivere liberamente questo amore. Una confessione che porterà Jimena ad indagare, per scoprire l’identità della sua amante. Teresa, invece, dopo essersi allontanata dalla tenuta, ritornerà insieme a suo marito. Lei e Petra si daranno un sincero abbraccio e quest’ultima le chiederà chi è l’uomo che l’ha accompagnata.