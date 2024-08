Meghan Markle nel discorso in Colombia la frecciata a Kate Middleton: “Perché lo ha fatto”

La duchessa di Sussex, Meghan Markle, durante un evento in Colombia ha nuovamente dato una “scoccata” alla principessa del Galles.

Meghan Markle e il principe Harry si godono il successo del viaggio in Colombia, ma agli occhi più attenti non sono sfuggite le frecciatine inviate a Kate Middleton e anche a William. Il tour “quasi reale” dei duchi di Sussex in Colombia non è mai stato approvato da re Carlo e dalla famiglia reale, ma Harry e Meghan non si interessano più da tempo, ormai, della volontà dei monarchi britannici.

In Colombia, la coppia ha partecipato a numerosi eventi e ha presentato progetti di stampo sociale e culturale. Naturalmente, gli esperti hanno analizzato a 360° l’atteggiamento dei duchi, soffermandosi sia sulla scelta degli outfit che sul linguaggio del corpo e infine anche sui messaggi nascosti tra le parole dei discorsi ufficiali. Durante uno di questi, Meghan ha nuovamente e volutamente inviato una frecciata a Kate, e questa si va a sommare al gesto di Harry rivolto al fratello William.

Cosa ha detto – anzi cosa non ha menzionato – Meghan Markle in Colombia

La duchessa di Sussex è molto impegnata insieme al marito Harry in progetti di beneficienza ma anche di stampo sociale. In particolar modo, Meghan Markle si occupa di bullismo, razzismo ed empowerment femminile. Lo stesso è accaduto in Colombia, dove la duchessa oltre a presentarsi con look impeccabili, mai al di sopra delle righe e molto eleganti, ha sfoggiato anche una grande cultura e savoir faire.

Proprio durante un convegno a tema “potere alle donne”, Meghan ha ricordato alcuni episodi inerenti la sua giovinezza, come quando ottenne ascolto circa la denuncia di uno spot sessista, e ha sottolineato come sia importante far capire a tutte le donne del mondo che è necessario agire e far valere i propri diritti, non per forza lottando disperatamente ma piuttosto non rimanendo in silenzio e attivare i cambiamenti con l’amore e la gentilezza.

“Come donne siamo multitasking e riparatrici”

Lo ha affermato Meghan Markle al convegno: in poche parole ha saputo far comprendere un concetto molto ampio, troppo spesso dimenticato. Sempre durante il suo discorso, Meghan ha menzionato le donne importanti per la sua vita, come sua madre e anche sua figlia, ritenute fonte d’ispirazione e motivo di ampio orgoglio, ma si è “dimenticata” di menzionare Kate Middleton, che da sempre è considerata una donna ammirevole, ancora di più da quando ha dichiarato al mondo intero di avere un cancro. Nel mentre, anche Harry ha dato una stoccata al fratello, indossando una collana molto particolare: quella che, secondo quanto raccontato nel libro “Spare” fu distrutta da Will durante una colluttazione fisica avuta col fratello.