Le tue piante smetteranno di morire e non dovrai spendere nemmeno un soldo: ecco la soluzione geniale

Ecco un fertilizzante del tutto naturale che rinvigorirà le tue piante. Quello di cui avrai bisogno per realizzarlo.

Hai comprato delle piante che però non crescono e che stentano a diventare rigogliose? Il vero problema è che non sai da dove cominciare. Una delle possibili soluzioni è quella di recarti dal fioraio e prendere il suo fertilizzante.

Anche se questa è buona idea che si può mettere in pratica, quello che non sai è che potresti crearne uno anche tu con le tue mani. In questo modo, si potranno risparmiare anche un po’ di soldi, in quanto sono tutti ingredienti che si trovano in cucina. Vedrai che utilizzando questi fertilizzanti le piante cresceranno sempre più belle e più forti.

Tutto quello che dovrai fare è aprire la dispensa della tua cucina e prendere alcuni alimenti: saranno loro che contribuiranno a farti crescere le piante in modo più sano.

Fertilizzante fai da te: ecco come crearne uno con le tue mani

Le tue piante hanno bisogno di un fertilizzante che gli dia un po’ di vigore? Per realizzarlo è molto semplice: dovrai avere con te un contenitore vuoto, dell’acqua, del caffè e del riso. Come vedrai è un modo diverso dall’utilizzo che si fa sempre di questi due ingredienti. Ma andiamo a vedere in che modo dovranno essere usati.

Per prima cosa, bisognerà prendere un contenitore dentro al quale si aggiungerà un litro d’acqua, un cucchiaio di riso crudo e un altro di fondi di caffè macinato. Dopo aver fatto questo semplice passaggio, quindi, bisognerà coprire il contenitore utilizzato e lasciare riposare il composto per una notte.

Trascorso questo tempo, si dovrà frullare il composto fino ad ottenere un liquido omogeneo. Poi si dovrà filtrare il concime, per eliminare i residui solidi e poi andrà messo dentro una bottiglia. Il tuo fertilizzante è fatto. Ora potrai utilizzarlo per rendere le tue piante più forti.

Ricordati che quando applichi il fertilizzante appena fatto dovrai annaffiare il terreno delle piante. È importante evitare il contatto con le foglie e i fiori. Inoltre, si consiglia di utilizzare questa miscela ogni 20 giorni o una volta al mese, a seconda delle necessità.

Il caffè e il riso insieme creano un potente aiuto per le tue piante e in poco tempo riusciranno a crescere più forti di prima. Soprattutto il caffè che è ricco di azoto, fosforo e potassio e di sali minerali. Ed è anche utilizzato come repellente, in quanto ha un odore che risulta fastidioso a insetti e lumache.