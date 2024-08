Lo utilizzo abitualmente nella mia alimentazione e ho trovato enormi benefici nel dimagrimento: questo ingrediente è un toccasana

Perdere peso più facilmente è possibile con questo alimento dalle straordinarie proprietà benefiche. Cos’è e come consumarlo abitualmente.

Diventato popolare negli ultimi anni, c’è un alimento che possiede proprietà benefiche molto importanti per la buona salute del nostro organismo, tra le quali spicca anche la capacità di favorire il dimagrimento.

È un aiuto notevole che vale la pena prendere in considerazione e conoscere meglio, ma soprattutto usare nei vari modi in cui si può fare. Si tratta dello zenzero, pianta erbacea che troviamo sotto forma di radice e che poi viene anche essiccata e ridotta in polvere.

Esattamente è il rizoma dello Zingiber officiale, una pianta appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae. Ormai presente in tutti i supermercati, è un alimento sempre più usato proprio per gli innumerevoli benefici che si traggono dal suo consumo.

Le proprietà dello zenzero e il suo aiuto per dimagrire

Sono veramente tanti gli effetti benefici che lo zenzero è in grado di produrre e di apportare al nostro corpo. Prima tra tutte c’è la poprietà antinfiammatoria. Viene usato a scopo medicinale nel caso di contratture muscolari, ma anche mal di gola, tosse, raffreddore.

Lo zenzero è noto per le sue proprietà antiemetiche e per favorire una buona digestione. Il modo più diffuso di assumerlo a questo scopo e anche per altre necessità è in tisane, da solo o in combinazione con altri ingredienti.

Accelera lo svuotamento dello stomaco, ma serve anche per abbassare la pressione sanguigna, alleviare i dolori mestruali, migliorare la circolazione del sangue grazie all’azione fluidificante che svolge. Lo zenzero contiene numerosi antiossidanti e per questo è utile per contrastare il processo di invecchiamento cellulare.

Agisce non solo a livello epidermico, ma anche per la prevenzione della senescenza e delle malattie neurodegenerative. Il gingerolo e lo shogaolo in esso contenuti aiutano considerevolmente a ridurre lo stress ossidativo.

Ottimo rimedio in caso di diarrea, lo zenzero è in grado anche di abbassare i livelli di glicemia nel sangue e integratori a base di zenzero possono diminuire il rischio di alcune complicanze croniche quando c’è il diabete.

C’è poi l’azione dimagrante, che interessa a molte persone e che avviene grazie a due fondamentali funzioni svolte dallo zenzero. La prima è l’aumento del consumo calorico e la seconda è la riduzione del livello di infiammazione sistemica.

Proprio per queste sue capacità, lo zenzero contribuisce notevolmente ad accelerare il metabolismo favorendo fattivamente la perdita di peso. È perciò un alimento molto usato nelle diete dimagranti. C’è da dire che i maggiori effetti curativi si traggono dalla radice.

Lo zenzero in polvere si usa per lo più per aromatizzare i piatti, dolci e salati, e le bevande, ma se si vogliono sfruttare al massimo le proprietà benefiche di questo alimento bisogna consumare pezzetti di radice dopo averla opportunamente sbucciata.