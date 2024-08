La pasta fredda con tonno e pomodoro è noiosa, ho risolto così: la ricetta che mi ha salvato l’estate

Non la solita pasta fredda, ma molto più sfiziosa: la ricetta facile, veloce e super gustosa che arricchisce di bontà l’estate.

Con le alte temperature e l’afa asfissiante in cucina inevitabilmente si preferiscono i piatti freddi. Fanno bene al corpo e sono più piacevoli da mangiare e certamente molto meno faticosi da preparare dovendo accendere il forno e i fornelli solo per tempi brevi.

Spopolano i piatti unici, anche per una questione di praticità: sono ricchi, nutrienti e sazianti, si preparano facilmente e velocemente e non bisogna sporcare molte stoviglie. Tra questi le insalate di riso o di pasta hanno un ruolo centrale e rappresentativo della stagione estiva.

La pasta fredda si può portare in giro, racchiusa in comodi contenitori e lunch box, è agevolmente trasportabile, da mangiare a lavoro o per un pic nic o ancora quando si trascorre tutta la giornata al mare. Le classiche ricette però hanno stancato! Non sono più tanto invitanti i soliti ingredienti uniti insieme. Ecco una ricetta sfiziosa e diversa, ricca e super gustosa. Una squisitezza che conquista tutti.

La pasta fredda sfiziosa e golosa che non può mancare in estate

Non solo tonno e pomodoro: se questi classici ingredienti non risultano più così appetitosi c’è un’alternativa molto accattivante. La pasta fredda può essere a base di zucchine, con tutto il sapore del formaggio Feta, il salmone affumicato e un delizioso pesto di rucola a completare. Questi e solo qualche altro ingrediente compongono una bontà tutta da gustare. Le dosi di questa ricetta sono per 2 persone.

Ingredienti

300 g di pasta corta

250 g di zucchine

150 g di salmone affumicato

100 g di Feta

50 g di pesto di rucola

Sale q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione