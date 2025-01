Dove vive Pippo Baudo: la casa da sogno del conduttore

Pippo Baudo vive in una casa bellissima che ha conquistato i cuori di tutti i fan. Ecco com’è fatta la sua meravigliosa casa.

Il conduttore Rai ha fatto sicuramente la storia della televisione italiana e, nel corso degli anni, è riuscito a conquistare milioni di persone in tutta la nazione. Complici sono stati la sua simpatia e la sua personalità, che gli hanno permesso di diventare uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Moltissimi sono infatti stati i Vip che lo showman ha “lanciato” nel mondo dell’arte, diventati tutti oggi dei veri e propri punti di riferimento.

In molti si chiedono spesso dove abiti il presentatore che ha assistito alla nascita della Rai e che ha fatto crescere la tv italiana.

Com’è la casa di Pippo Baudo, ecco dove vive

In arte è Pippo Baudo, ma il suo vero nome è Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo ed è considerato uno dei conduttori più amati di sempre. Molto riservato sulla sua vita privata e personale, ha sempre preferito tenersi distante dalle luci dei riflettori. Al momento non ci sono quindi molte informazioni sulla sua casa, ma si sa che vive abitualmente a Roma, città in cui ha sempre abitato e lavorato. Dopo il suo divorzio da Katia Ricciarelli, il presentatore era inoltre il proprietario di diversi immobili. All’epoca la casa era composta da 5 stanze ed era posizionata in un appartamento vicino a Viale Mazzini nel quartiere Prati, proprio accanto alla sede storica della Rai.

Al momento non si sa però se lui viva ancora in quella dimora, ma lui ha dichiarato – nel corso di qualche intervista – di essersi chiuso nella sua abitazione romana durante il lockdown, in modo da evitare totalmente il contagio. Sul fronte sentimentale, si sa invece che Baudo è papà dei due figli Alessandro e Tiziano: il primo è nato nel 1962 dalla storia avuta con la sua ex Mirella Adinolfi, mentre la seconda dal suo matrimonio con Angela Lippi. In passato il conduttore è stato anche fidanzato, per sette anni, con Alida Chelli. In seguito c’è stata la relazione con Adriana Russo e, nel 1986, ha pronunciato il fatidico sì con Katia Ricciarelli, da cui si è però separato nel 2004.

Nel corso degli anni, Pippo Baudo è diventato un vero e proprio colosso della televisione italiana, dato che è stato proprio lui a veder nascere la mitica e storica Rai. Adesso si è ritirato dalle scene, ma resta comunque un personaggio che ha lasciato un segno nella televisione italiana.