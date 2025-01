Perchè Jessica Morlacchi ha lasciato il Grande Fratello: il vero motivo dell’addio

Jessica Morlacchi ha improvvisamente lasciato la Casa del Grande Fratello, ma ecco qual è stato il vero motivo del suo addio.

La cantante e bassista è appunto stata tra i protagonisti del Grande Fratello e, nella Casa più spiata d’Italia, ha saputo mostrare la sua personalità. In passato è infatti diventata famosa proprio grazie alla sua attività musicale, che ha avuto inizio con il noto gruppo Gazosa, all’epoca composto da membri giovanissimi. Lei stessa decise di abbandonare per sempre la band e di dedicarsi alla sua carriera da solista. Recentemente è apparsa sempre più in tv, soprattutto nel tv show Rai Oggi è un altro giorno che era condotto da Serena Bortone.

La Morlacchi ha di recente lasciato la Casa del Grande Fratello per un motivo ben preciso. Le sue parole stanno facendo il giro del web.

Ecco perché Jessica Morlacchi ha lasciato il Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello è successo di recente un nuovo colpo di scena, che riguarda proprio Jessica. Quest’ultima ha infatti annunciato il suo ritiro dal reality show e in molti sono rimasti senza parole. La decisione è stata presa perché la cantante ha rifiutato la punizione decisa dagli autori del programma, che prevedeva un televoto tra lei, Helena Prestes e Ilaria Galassi dopo il provvedimento disciplinare avuto per via di alcuni comportamenti, che sono stati visti dalla produzione come aggressivi e offensivi.

Nella Casa ci sarebbero infatti stati degli episodi che hanno danneggiato ancor di più la convivenza tra gli inquilini. Le tre concorrenti avevano infatti ricevuto un’accusa improvvisa a seguito di alcuni atteggiamenti. Jessica ha infatti provocato Helena, Ilaria Galassi ha alzato la tensione e ha tirato un calcio verso Helena nel corso di una lite molto accesa, mentre Helena Prestes ha tirato un bollitore nella direzione di Jessica e questo gesto ha scatenato non poche polemiche sia nella Casa che fuori.

Dopo essere stata informata del televoto punitivo, la Morlacchi ha così comunicato di non voler sottostare alla scelta degli autori. Si è così alzata nel bel mezzo del confronto e ha annunciato il suo ritiro dal programma. “Credo che io ed Helena siamo su due livelli abbastanza diversi. Dal momento in cui io avessi risposto nella stessa modalità sarebbe stato pure giusto: lei mi tira l’acqua, io le tiro una scarpa. Ma questo non è successo. A me non sta bene e io decido di abbandonare“, ha quindi concluso lei prima di uscire definitivamente dalla Casa.