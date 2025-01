Paola Perego, come sta dopo il tumore: le condizioni di salute della conduttrice

Paola Perego ha dovuto affrontare una malattia di recente, e tutti i fan si stanno ora chiedendo come stia dopo il tumore che l’ha colpita.

La conduttrice è diventata negli anni uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, proprio perché è riuscita sin da subito a catturare l’attenzione del grande pubblico. Il vero successo è però arrivato per lei grazie ai numerosi programmi che ha presentato, come Domenica In e Forum. Di recente ha anche partecipato a Ballando con le Stelle, ed è oggi al timone di Citofonare Rai 2 insieme alla collega e amica Simona Ventura.

Ad attirare l’attenzione del pubblico è stata la notizia del suo tumore, che l’ha colpita all’improvviso e che l’ha costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Paola Perego e il suo stato di salute, ecco come sta

La conduttrice è stata, durante la scorsa edizione televisiva, una protagonista di Ballando con le Stelle e continua ad essere oggi al timone di Citofonare Rai 2, il tv show che presenta insieme all’amica Simona Ventura. Il 2024 non è stato però per lei un anno facile, dato che ha dovuto affrontare un tumore al rene. Dopo la diagnosi, si è infatti sottoposta a una nefrectomia parziale a causa di una neoplasia. Nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la stessa ha quindi confessato la presenza di questo cancro nella sua vita che le ha dato non pochi problemi.

“È stato scoperto in tempo e ho deciso di raccontarlo”, ha svelato lei facendo presente l’importanza dei controlli di routine, “È importante ricordare di fare prevenzione e garantirla gratuitamente a tutti“. La conduttrice ha inoltre dichiarato di stare bene adesso e di aver superare la battaglia. “Mi sono ripresa, non ho dovuto fare terapie e sono sotto controllo“, ha infine concluso lei. Oltre al suo stato di salute, a preoccupare i fan è stato anche l’infortunio che ha avuto il marito Lucio Presta, che è appunto stato ricoverato in ospedale dopo essersi ribaltato in un incidente in trattore ed essersi fratturato delle costole.

Questo che si è concluso è quindi stato un anno particolare per Paola Perego, che ha inoltre visto sfumare anche la sua conduzione del reality show La Talpa, passato in mano a Diletta Leotta. Nel frattempo, non resta che attendere per scoprire cosa ci sarà nel futuro lavorativo della conduttrice, che continua a stupire ed appassionare migliaia di italiani.