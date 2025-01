Dove vive Luisa Ranieri: la casa da sogno dell’attrice

Luisa Ranieri vive in una casa bellissima che è stata mostrata in più occasioni sui suoi profili social. I fan ne sono innamorati.

Quando si parla di lei, si parla sicuramente di una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, tanto che è riuscita sin da subito a catturare l’attenzione del grande pubblico. Nata nella città di Napoli, si è approcciata per la prima volta al mondo della recitazione quando era giovanissima. La sua carriera è quindi sempre stata in ascesa. Tutto è iniziato nel 2003, quando ha lavorato come protagonista nella miniserie Maria Goretti. Le sue partecipazioni televisive e cinematografiche sono state anche moltissime altre, e al suo fianco c’è sempre stato il marito Luca Zingaretti, anche lui famosissimo attore.

In molti si domandano dove viva la coppia, che si è sempre mostrata molto unita e affiatata. La loro dimora è davvero un luogo da sogno.

Com’è fatta la casa di Luisa Ranieri

La bravissima attrice – che ha lavorato di recente con Johnny Depp nel film Modì – vive con tutta la famiglia nel cuore di Roma: il loro è infatti un appartamento straordinario, i cui dettagli sono circolati spesso in rete. Sono infatti spuntate alcune fotografie della loro dimora che è stata senz’altro apprezzata da tutti i loro seguaci. Luisa Ranieri vive quindi – con il marito Zingaretti e con le loro due figlie Emma e Bianca – in una casa molto elegante e lussuosa, tanto che i vari dettagli hanno sorpreso i fan.

I mobili e i colori, per cui entrambi hanno optato, donano inoltre alle stanze un tocco di classe e, nel soggiorno, non può chiaramente mancare un divano accompagnato da degli elementi di arredo molto semplici. Si notano le tonalità del grigio fumo, del bianco e del beige. Il tutto risulta sicuramente essere in armonia con il resto dell’ambiente.

Il pavimento si nota inoltre subito, anche perché si tratta di un originale parquet in legno chiaro e in linea con lo stile di tutta la casa. Tutto è insomma abbinato alla perfezione, e al suo interno c’è un design unico e irresistibile che rispecchia appieno la personalità dell’attrice. C’è da dire infine che gli stessi colori si trovano anche nella camera padronale, in cui è possibile vedere un ampio letto che si avvicina alle tonalità del grigio e che mette in risalto ancora di più il pavimento. La loro abitazione è dunque molto elegante, fine e lussuosa, e al suo interno non può mancare quell’amore fortissimo che ha sempre contraddistinto la loro famiglia.