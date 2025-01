Tina, chi era l’ex Vincenzo e perché si sono lasciati: la verità sull’addio

Tina Cipollari oggi è single ma i suoi fan non hanno dimenticato la sua ultima storia d’amore con Vincenzo.

L’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari è per tutti i fan del celebre dating show di Maria De Filippi come una di famiglia. L’inizio del suo percorso all’interno del programma risale ai primi anni Duemila e da allora entra tutti i giorni, attraverso il piccolo schermo, nelle case degli italiani.

Anni che l’hanno vista dapprima come protagonista, dopo la sua esperienza da corteggiatrice, sul trono, durante il quale conobbe il suo ex marito Kikò Nalli, con il quale ha tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca.

Nonostante la grande visibilità Tina ha cercato sempre di proteggere la sua privacy anche se il divorzio da Nalli, sopraggiunto ufficialmente nel marzo 2018, non è stato totalmente lontano dalle luci dei riflettori. Tuttavia il cuore della Vamp di Viterbo tornò a battere forte per Vincenzo, tanto che per un periodo si arrivò a parlare anche di un presunto imminente matrimonio. Ma chi è Vincenzo e soprattutto perchè è finita?

Una relazione finita dopo due anni

Tina Cipollari nel 2018 iniziò una relazione con Vincenzo Ferrara, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo ma che riuscì a conquistare il cuore dell’amata opinionista di Uomini e Donne. La coppia cercò di mantenere alto riserbo sulla relazione che purtroppo finì due anni più tardi per motivi mai rivelati.

Si trattò di una storia intensa e anche travagliata si presume a causa della distanza tra i due. Tina vive a Roma e Vincenzo che è un noto ristoratore di Firenze, gestore del rinomato locale, l’Osteria del Porcellino, ai tempi abitava nel capoluogo toscano. Ad un certo punto trapelò anche l’indiscrezione che vedeva la coppia in fase di trasloco, ma non nella Capitale o in qualche altra città toscana, bensì a Torino.

E’ qui che il ristoratore infatti sarebbe andato a vivere successivamente per questioni lavorative. Persino Giorgio Manetti, volto noto di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Gemma all’epoca disse la sua durante un’intervista rilasciata a Nuovo TV: “Tina a Torino proprio non ce la vedo, ma se è vero che Vincenzo ha scelto di aprire un nuovo ristorante in città, sono contento per loro. Se lei ha preso questa decisione io sono con lei!” Diceva il Gabbiano

Le ragioni della rottura non sono mai state chiarite ufficialmente, poiché Tina ha chiesto riserbo e privacy sulla vicenda, specificando, in un’intervista di non voler più essere accostata all’ex compagno. Si era anche ipotizzato che il motivo fosse legato a una crisi causata dall’ex marito Kikò Nalli, ipotesi che Tina ha prontamente smentito.

Altri rumors indicavano un presunto tradimento da parte di Vincenzo Ferrara come causa della fine della storia, ma non ci sono conferme ufficiali. Tina ha preferito non tornare più sull’argomento, mostrando qualche risentimento e mantenendo le distanze dall’ex fidanzato.