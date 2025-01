Amici, scatta il provvedimento disciplinare: un allievo l’ha fatta grossa

C’è stato un nuovo colpo di scena nella scuola di Amici, che riguarda stavolta un comportamento fatto da un allievo del talent.

Il famoso programma – condotto come ogni anno da Maria De Filippi – ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di assistere alle tante sorprese e ai vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Nel corso degli anni, ci sono stati moltissimi giovani che hanno voluto mostrare a tutta Italia il proprio talento e che sono poi diventati dei veri e propri punti di riferimento per il mondo dello spettacolo.

Di recente è stato dato un nuovo provvedimento disciplinare per via di un atteggiamento di un allievo, che non è affatto piaciuto ai giudici.

Qual è il nuovo provvedimento disciplinare di Amici e cosa ha fatto l’allievo

Gli allievi sono rientrati da poco nella scuola di Amici dopo le festività natalizie, e già è scattato il primo provvedimento disciplinare. Il destinatario della sanzione è stavolta Vybes, che è stato messo in sfida dal suo docente Rudy Zerbi dopo che lui ha scoperto che è l’allievo con più ritardi alle lezioni, con più assenze e anche con più minuti di sgarro nell’uso del cellulare. Il professore di canto è infatti sempre stato molto severo su queste regole, proprio come fa Alessandra Celentano per la categoria danza, ed è per questo che ha voluto collegarsi in casetta con gli allievi e ha comunicato la sua decisione di voler avviare un nuovo provvedimento disciplinare, che consisterà in una sfida.

L’allievo Trigno ha inoltre notato che, a differenza dei precedenti, questo provvedimento non è arrivato direttamente dagli insegnati o dalla produzione. Il giovane – allievo di Anna Pettinelli – aveva avuto in passato una punizione, cioè quella di non poter cantare il proprio inedito in studio ed è per questo motivo che ha voluto evidenziare il comportamento dei suoi compagni, in modo da tutelarli, anche se altri hanno definito Trigno una sorta di spia. Gli allievi di Amici sono quindi stati protagonisti di una grossa lite: in particolare, Vybes e Ilan ci sono rimasti molto male per il comportamento del loro compagno, che hanno sempre considerato un amico.

Nel frattempo, si avvicina sempre di più il Serale, e gli insegnanti stanno già valutando chi potrebbe passare a questa nuova fase del talent. Alessandra Celentano sta ad esempio riflettendo sulla possibile eliminazione di una sua allieva, mentre Rudy Zerbi ha appunto mandato in sfida Vybes, che è riuscito fortunatamente a superare la gara, giudicata in puntata da Carlo Di Francesco.