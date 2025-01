Il probabile co-conduttore di Sanremo: colpo di scena di Carlo Conti

Una notizia bomba ha lasciato i telespettatori di stucco. Sul palco dell’Ariston arriva al mattatore più amato di casa Rai.

Carlo Conti, direttore artistico in carica della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo sta pensando proprio a tutto. Da circa un anno, infatti, il conduttore della kermesse canora italiana più famosa al mondo sta lavorando intensamente per offrire ai telespettatori un evento indimenticabile.

Ha deciso di riportare l’attenzione sulla musica, infatti nel corso delle passate edizioni talvolta si sono create delle polemiche per temi ben lontani dall’intrattenimento puro e dalla leggerezza che ha caratterizzato per molto tempo il Festival.

Sanremo: colpo di scena di Carlo Conti

Conti ha dichiarato di voler riportare in auge le canzoni e, dare lustro e spazio ai cantanti in gara con i loro brani. Una dichiarazione che ha sollevato i telespettatori, i quali di fatto guardano il Festival perché interessati alla musica oltre che ad assistere ad uno spettacolo leggero e spensierato.

Per riuscire a fare gol, il conduttore ha deciso di affiancarsi a volti noti dello spettacolo nostrano, personaggi della comicità, della musica e dell’intrattenimento. Proprio in queste ore è divampata una news che ha mandato letteralmente in brodo di giuggiole i fan del Festival. Si vocifera, infatti che voglia al suo fianco una amatissimo volto di casa Rai, un conduttore dal talento incommensurabile che si è fatto strada grazie alla sua professionalità e alla sua verve.

Si mormora che Conti possa chiedere a Stefano Di Martino di affiancarlo in veste di co-conduttore in una serata del prossimo Festival. Sembrerebbe che il mattatore napoletano sarebbe un bel lieto di accettare, qualora gli venisse data questa importante opportunità. A rilanciare questa ipotesi, nelle scorse ore, è stato Gabriele Parpiglia che ai microfoni di RTL 102.5 ha rivelato: “Stefano De Martino potrebbe fare parte di una serata”.

Una notizia bomba che ha destato gioia ed entusiasmo tra i fan del celebre conduttore napoletano. Per il momento, si tratta di indiscrezioni, infatti, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente soltanto il nome di un conduttore che lo affiancherà nella serata finale di sabato, ossia Alessandro Cattelan.

Occorre, dunque, attendere per scoprire se De Martino sarà davvero il conduttore per una serata di Sanremo. Se davvero dovesse affiancare Conti, per i telespettatori sarebbe letteralmente imperdibile. Difatti, sono due personaggi amatissimi del piccolo schermo nostrano, entrambi apprezzati per fascino, carisma e competenza. Per il pubblico vederli insieme alla conduzione sarebbe dunque un sogno che si avvera.