Kate e William: arriva la decisione (improvvisa) sul figlio George, cosa succede

Kate e William: i Principi hanno preso una decisione inaspettata sul figlio George, cosa sta accadendo.

Il 2024 è stato un anno particolarmente difficile per la Royal Family. Il Sovrano Carlo III e la sua amatissima nuora, Kate Middleton hanno infatti annunciato al mondo intero di essere affetti da gravi patologie. Entrambi hanno dovuto combattere duramente con un cancro e si sono sottoposti a delle cure particolarmente invasive e delicate.

Il Re sembrerebbe che abbia effettuato una radioterapia, mentre la Principessa abbia scelto insieme alla equipe medica che l’ha seguita in seguito all’operazione chirurgica di optare per una chemioterapia preventiva. Trattasi di una cura volta a scongiurare il rischio che il tumore possa tornare in una forma più aggressiva in futuro.

Kate e William: arriva la decisione su George

Il Principe William ha dovuto dunque essere forte sia per sostenere suo padre sia per sostenere sua moglie. Inoltre, ha dovuto badare alla gestione, all’educazione dei suoi figli cercando di non far trapelare loro il legittimo timore che ha provato. Per questo, l’attenzione mediatica nei confronti della Royal negli ultimi mesi è stata altissima.

In tanti si sono chiesti come abbia fatto Kate Middleton a gestire una situazione così intricata in modo sapiente. La Principessa ha anteposto, infatti, il benessere dei suoi figli cercando di non cambiare la loro routine quotidiana per evitare sofferenze e dolori. Proprio in queste ore, è circolata velocemente in rete una news che concerne il Principe George.

Il Principe potrebbe non frequentare, quando sarà il momento, il prestigioso Eton College. I Principi starebbero infatti valutando l’idea di non iscrivere il primogenito e gli altri due figli nella scuola in cui ha studiato Kate. La faccenda dell’istruzione dei Sovrani non può essere presa sotto gamba: la formazione accademica del futuro Re riguarda, in un certo senso, anche i sudditi. Non a caso, dunque, nelle ultime ore è divampata una polemica circa le sorti della sua formazione scolastica.

Stando a quanto hanno riportato i tabloid, infatti, la Principessa del Galles starebbe valutando l’idea che i suoi figli frequentino il Marlborough College. Per tradizione però i figli maschi della Royal studiano presso la Eton, trattasi di una consuetudine portata avanti per molti anni. Sembrerebbe che Kate voglia rompere tale tradizione. La questione ha sollevato non poche polemiche, infatti, nel corso degli ultimi giorni non si fa che parlare che di questa delicata vicenda.