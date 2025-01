Quali sono i sintomi del colesterolo alto: tutto quello che c’è da sapere

Un’analisi approfondita sul colesterolo alto: i rischi, i segnali d’allarme e le strategie di prevenzione

Nelle fasi iniziali, il colesterolo alto, o ipercolesterolemia, si presenta come una condizione quasi del tutto priva di sintomi. Questo rende difficile identificarlo senza un monitoraggio attento. Unica eccezione è rappresentata dall’ipercolesterolemia familiare omozigote, in cui, già dall’infanzia, si possono osservare depositi di colesterolo sulla pelle, nei tendini e intorno alla cornea, oltre alla formazione di placche lipidiche.

I rischi dell’ipercolesterolemia avanzata

Quando non trattato, il colesterolo alto può evolvere verso complicanze gravi. Dolore toracico, crampi durante la camminata, confusione mentale e cefalea possono essere segnali di un problema cardiovascolare in corso. Questo accade perché l’accumulo di colesterolo LDL (il cosiddetto “colesterolo cattivo”) sulle pareti dei vasi sanguigni forma placche aterosclerotiche, ostacolando il flusso sanguigno e aumentando il rischio di ischemie. Al contrario, il colesterolo HDL (“buono”) aiuta a ridurre tali rischi, trasportando il colesterolo in eccesso al fegato per l’eliminazione.

Cos’è il colesterolo?

Il colesterolo è una sostanza essenziale per il nostro organismo. Partecipa alla formazione delle membrane cellulari e alla sintesi di ormoni steroidei, bile e vitamina D. Tuttavia, il suo eccesso può portare a gravi problemi di salute, compromettendo il sistema cardiovascolare.

Le cause del colesterolo alto

L’aumento dei livelli di colesterolo nel sangue può derivare da diversi fattori, tra cui:

Predisposizione genetica (es. ipercolesterolemia familiare);

(es. ipercolesterolemia familiare); Ipotiroidismo ;

; Patologie epatiche e stasi biliare ;

e ; Insufficienza renale cronica ;

; Diabete mellito ;

; Assunzione di farmaci come corticosteroidi, contraccettivi e alcuni antibiotici.

I sintomi dell’ipercolesterolemia

Quando il colesterolo si manifesta

Pur essendo spesso asintomatico, il colesterolo alto può lasciare tracce evidenti in casi particolarmente gravi. Tra i segni visibili dell’ipercolesterolemia familiare si riscontrano:

Xantomi , placche o noduli di colore giallo-arancione, localizzati sotto la pelle o nei tendini;

, placche o noduli di colore giallo-arancione, localizzati sotto la pelle o nei tendini; Xantelasmi, lesioni giallognole sulle palpebre, segno di accumulo lipidico.

Xantomi e xantelasmi: segnali d’allarme

Gli xantomi rappresentano depositi lipidici sotto la pelle o nei tendini. Si manifestano come placche dure e cerose e sono comuni in chi soffre di dislipidemie o patologie epatiche croniche. Gli xantelasmi, invece, compaiono spesso sulle palpebre e sono un campanello d’allarme per disturbi del metabolismo lipidico.

Colesterolo e rischio cardiovascolare

Un legame pericoloso

Il colesterolo alto è uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, la principale causa di mortalità nei Paesi industrializzati. Tra le patologie più gravi correlate all’aterosclerosi troviamo:

Angina pectoris ;

; Infarto del miocardio ;

; Ictus ;

; Claudicatio intermittens ;

; Disfunzione erettile.

L’aterosclerosi è una malattia degenerativa delle arterie, caratterizzata dalla formazione di placche lipidiche che riducono l’elasticità dei vasi sanguigni e ostacolano la normale circolazione del sangue. Questo processo può iniziare già in età pediatrica, aggravandosi con il passare degli anni.

Prevenzione e trattamenti per il colesterolo alto

Monitorare per prevenire

Il controllo periodico dei livelli di colesterolo nel sangue è essenziale, soprattutto a partire dai 20 anni. Un semplice esame ematico può rilevare precocemente eventuali anomalie, permettendo interventi mirati.

Cosa fare in caso di colesterolo alto

Per ridurre i livelli di colesterolo è fondamentale adottare uno stile di vita sano:

Dieta equilibrata : limitare carni grasse, frattaglie e uova;

: limitare carni grasse, frattaglie e uova; Esercizio fisico regolare ;

; Astensione dal fumo ;

; Uso di farmaci specifici, prescritti dal medico, per ridurre la sintesi o l’assorbimento del colesterolo.

Un approccio preventivo è il modo più efficace per contrastare i rischi legati al colesterolo alto. Cambiare abitudini alimentari, praticare attività fisica e sottoporsi a controlli regolari sono passi fondamentali per proteggere il cuore e migliorare la qualità della vita.