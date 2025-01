Arisa curiosità: chi è e cosa fa il nuovo compagno, anche lui molto famoso

Arisa è sempre più innamorata del suo nuovo compagno, che è tra l’altro anche lui molto conosciuto. Ecco chi è e cosa fa.

La cantante ha saputo, sin dall’inizio, catturare l’attenzione del grande pubblico e lo ha fatto grazie al proprio talento e a quell’energia che l’ha sempre contraddistinta. Diventata famosa grazie alla vittoria di Sanremo Giovani anni fa, non ha mai smesso di vivere della propria passione e di farne un vero e proprio lavoro. Oggi è sempre più attiva nel panorama musicale italiano e continua a sorprendere con i fan giorno dopo giorno.

Oltre alla sua proficua vita lavorativa, a renderla felice è anche la sua vita privata. Ormai da mesi è infatti legata a un nuovo fidanzato.

Chi è Walter, il compagno di Arisa

Prima di lui ci sono state altre relazioni nella sua vita: in molti ricordano ad esempio la frequentazione avuta con Vito Coppola, il ballerino conosciuto proprio nel corso della sua esperienza a Ballando con le Stelle. A distanza di 2 anni, è adesso arrivato un nuovo amore nella sua vita. Lui si chiama Walter Ricci, è nato nel 1989 ed è più piccolo di lei di sette anni. Nato a Napoli, di lavoro fa il cantante e il musicista jazz, e condivide quindi con Arisa la grande passione per la musica. Il suo fidanzato ha avuto il suo primo approccio a questo mondo quando era molto piccolo e grazie al suo papà, che è anche lui musicista e che gli ha dato la possibilità di conoscere nuovi generi musicali.

Nel 2006, ha invece vinto il premio nazionale Massimo Urbani, cioè il riconoscimento italiano per solisti jazz più importante. Proprio da quel momento la sua carriera ha quindi preso letteralmente il via, e Walter ha collezionato diverse esperienze in ambito musicale. Nel 2009 è infatti entrato nel cast di Domenica In – all’epoca capitanato da Pippo Baudo – come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso. Ha così iniziato a collaborare con diversi artisti italiani e internazionali, tra cui Mario Biondi e Michael Bublé. Nel corso degli anni, si è anche esibito in vari posti del mondo e, nel 2016, ha preso parte al tour Spiritual di Fabrizio Bosso.

Di lui si può dire che è stato anche la voce dell’ensemble strumentale dell’Orchestra Italia del Cinema, che ha reso omaggio ai grandi classici di Hollywood durante il Roma Film Music Festival 2024. Lui e Arisa si sono conosciuti e tra di loro è scattato il colpo di fulmine, tanto che hanno iniziato una profonda storia d’amore che li rende molto felici e affiatati.