Mara Venier, come sta davvero il marito Nicola Carraro

Il marito di Mara Venier sta attraverso un momento delicato per via del suo stato di salute. Ci sono novità su come stia adesso.

La famosa conduttrice continua, ormai da anni, ad essere al timone della sua Domenica In. Un format – quello di Rai 1 – che continua a funzionare nonostante siano trascorsi decenni dalla sua prima messa in onda. Lei è d’altronde un vero e proprio punto di riferimento per la televisione italiana, e non smette mai di sorprendere i fan giorno dopo giorno. Sul fronte sentimentale, si sa invece che è sposata con il marito Nicola e che è una mamma e nonna davvero felice.

A proposito dell’uomo con cui ha pronunciato il fatidico sì anni fa, di recente lei ha ammesso che Carraro sta avendo qualche problema di salute e i due si sono perciò trasferiti a Milano per cercare di risolverli.

Come sta Nicola Carraro, il marito di Mara Venier

Quello che sta attraversando la conduttrice è senz’altro un periodo difficile e delicato, dato che lei stessa ha svelato che la salute di suo marito Nicola sta al momento “zoppicando”. Per questo deciso, ha deciso di spostarsi a Milano e di lasciare la sua Roma, per trasferirsi appunto nella casa che suo marito le regalò nel 2006 come dono di nozze. Alla fine dell’estate, il produttore era infatti stato operato all’occhio dopo aver ricevuto la diagnosi di maculopatia essudativa, ed è per questo al momento in cura per cercare di risolvere il problema. “Piano piano vediamo la luce“, ha infatti scritto la Venier sui suoi profili social, “Daje amore mio”.

I due si sono così mostrati vicini e sereni nella loro casa milanese, nell’attesa che tutto si risolva per il meglio. “In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando“, aveva dichiarato lei qualche settimana fa, “A Milano abbiamo trascorso le feste, e la rivoluzione del nuovo anno è che abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma“. La stessa ha così ammesso di voler cambiare la sua vita dopo ben 50 anni trascorsi nella Capitale, e di aver capito che è giunto il momento di restare accanto al marito e ai figli nella loro casa.

“Io mi sposterò“, ha continuato, “La serenità di Nicola, la sua felicità, sono anche le mie. Lui è l’amore grande. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini“. Sul web si sono così scatenati numerosi commenti da parte dei fan, che hanno mostrato alla coppia una grande vicinanza.