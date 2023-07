La ricetta dello chef per preparare il tiramisù alle fragole: scopri come fare

Il tiramisù è un dolce classico italiano amato da tutti, ma cosa succede se lo arricchiamo con l’aggiunta delle fragole? Otterremo un dessert ancora più goloso e fresco, perfetto per l’estate! Ecco la ricetta dello chef per preparare il tiramisù alle fragole.

Ingredienti:

– 500 grammi di fragole

– 500 grammi di mascarpone

– 300 grammi di biscotti savoiardi

– 4 uova

– 100 grammi di zucchero

– 1 vaniglia

– 1 tazzina di caffè

– Cacao in polvere per guarnire

Procedimento:

1. Iniziamo pulendo le fragole e tagliandole a fettine sottili. Mettiamo da parte alcune fette per la decorazione finale.

2. Prendiamo una ciotola e uniamo il mascarpone, lo zucchero e i semi della vaniglia. Mescoliamo bene finché non otteniamo una crema liscia e omogenea.

3. A parte, separiamo i tuorli dagli albumi e montiamo i tuorli con una frusta elettrica fino a quando non diventano chiari e spumosi. Aggiungiamo i tuorli montati alla crema di mascarpone e mescoliamo delicatamente.

4. Prendiamo gli albumi e montiamoli a neve ferma, quindi aggiungiamoli alla crema di mascarpone. Mescoliamo delicatamente dall’alto verso il basso per non smontare gli albumi.

5. Passiamo ora al montaggio del tiramisù. Prendiamo un piatto rettangolare o delle coppette individuali da dessert. Inzuppiamo velocemente i biscotti savoiardi nel caffè e disporli sul fondo del piatto o delle coppette.

6. Copriamo i biscotti con uno strato di crema di mascarpone e livelliamo con una spatola.

7. Mettiamo uno strato di fragole tagliate sopra la crema.

8. Ripetiamo ancora uno strato di biscotti savoiardi inzuppati nel caffè, uno strato di crema di mascarpone e uno strato di fragole.

9. Ripetiamo ancora una volta l’operazione fino a esaurire gli ingredienti. L’ultimo strato dovrà essere quello di crema di mascarpone.

10. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo in frigorifero per almeno 4 ore, in modo che il tiramisù si raffreddi e solidifichi.

11. Prima di servire, decoriamo la superficie con le fette di fragole che avevamo messo da parte e spolveriamo con il cacao in polvere.

Il tiramisù alle fragole è pronto per essere gustato! Questa dolce specialità italiana è perfetta per chi ama i sapori freschi e fruttati. Il contrasto tra la delicatezza del mascarpone e l’intensità delle fragole renderà ogni cucchiaio un’esperienza indimenticabile. Provatelo e lasciatevi conquistare dal suo sapore unico! Buon appetito!