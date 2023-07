Segnali da non sottovalutare sull’andamento dei BTP: ecco cosa tenere d’occhio

L’andamento dei BTP, i buoni del tesoro poliennali, continua ad attirare l’attenzione nonostante la percezione generale degli italiani come popolazione non particolarmente lungimirante negli investimenti. Sebbene questa percezione sia in parte veritiera statisticamente, è importante notare che può essere facilmente confutata dalla tendenza italiana a evitare rischi e mostrare una certa inerzia. I BTP, come varianti dei comuni titoli di stato, mantengono comunque un notevole seguito. Anche se il loro funzionamento è teoricamente semplice, monitorare l’andamento dei BTP può risultare complesso, soprattutto per chi è alle prime armi. Tuttavia, esistono alcuni segnali che possono indicare un andamento più o meno positivo da considerare attentamente.

Segnali imperdibili sull’andamento dei BTP: la chiave per investire in sicurezza I BTP, i buoni del tesoro poliennali, sono l’opportunità di investimento offerta dalla Cassa depositi e prestiti, sotto la supervisione dello stato italiano. Questi titoli di stato rappresentano un mezzo per investire una somma specifica, funzionando praticamente come un prestito. Ci troviamo di fronte a uno strumento finanziario a rischio relativamente contenuto, grazie alla presenza di un reddito minimo garantito in base alla scadenza. In altre parole, se si mantiene l’investimento nel titolo di stato per l’intero periodo, si otterrà un graduale profitto.

BTP tradizionali: Scadenze varie e cedole semestrali, il segreto del “guadagno” fisso I BTP tradizionali, nati nel 20° secolo, offrono una vasta gamma di scadenze, che spaziano da 3 a 50 anni, per soddisfare le esigenze più diverse. Questi titoli di stato generano cedole di rimborso a cadenza semestrale, che, una volta pagate, evidenziano il “guadagno” derivante da un tasso fisso. Nonostante il loro basso rischio, i BTP tradizionali forniscono una cedola variabile influenzata da diversi fattori. Sebbene il valore effettivo di ogni cedola rimanga costante sia all’emissione che alla scadenza (partendo da un valore di 100), ciascuna cedola sviluppa l’equivalente di un “guadagno” del 2,50% fino alla scadenza, ma tale percentuale può variare significativamente nel tempo.

BTP: La scelta sicura per proteggere i risparmi e contrastare l’inflazione Quando si parla di BTP, ci si riferisce principalmente alla variante più comune e diffusa, utilizzata per ottenere un guadagno sicuro e costante nel corso degli anni, anche se non particolarmente elevato. Questa scelta è molto popolare tra i risparmiatori che desiderano proteggere i loro risparmi dall’inflazione, la quale inevitabilmente erode il potere d’acquisto del denaro se non viene adeguatamente gestito dal punto di vista finanziario. In questa fase storica particolare del nostro paese, anche i piccoli risparmiatori meno attivi stanno comprendendo l’importanza degli investimenti non solo per generare profitti, ma anche per preservare il potere d’acquisto dei loro capitali. I BTP rappresentano una forma di titoli di stato ampiamente conosciuta e apprezzata in questo contesto.

I vantaggi dei BTP: tassazione agevolata e accesso tramite intermediari I BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) offrono numerosi vantaggi, il primo tra tutti è la possibilità di beneficiare di una tassazione agevolata pari al 12,5%. Inoltre, i titoli di stato godono dell’esenzione dall’imposta di successione. I BTP sono resi disponibili attraverso il MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato), gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. Essi possono essere acquistati e venduti anche dopo l’emissione ufficiale e prima della scadenza naturale. Per i privati, l’acquisto avviene tramite intermediari, solitamente banche o uffici postali. L’accesso diretto al mercato dei titoli di stato è riservato agli intermediari finanziari, mentre l’utenza tradizionale necessita di un intermediario per operare. Numerose società finanziarie sono incaricate della gestione dei titoli di stato, dalla vendita alla creazione di proiezioni che tengono conto dell’andamento economico e politico del nostro paese, nonché delle relazioni con altre realtà sia europee che extraeuropee.