Le incredibili piante rampicanti e altre idee per decorare e schermare un balcone anche se piccolo

Un balcone può essere un piccolo spazio di tranquillità e relax, ma spesso la ringhiera può rendere difficile la privacy o impedire una vista piacevole. Fortunatamente, ci sono molte idee creative per schermare la ringhiera di un balcone e trasformarlo in un’oasi perfetta per il tuo tempo libero. Una delle soluzioni più belle ed efficaci è l’utilizzo di piante rampicanti. In questo articolo, esploreremo alcune delle piante rampicanti più favolose che puoi utilizzare per schermare la ringhiera del tuo balcone.

Piante rampicanti

1. Edera (Hedera helix): L’edera è una pianta sempreverde e resistente che cresce rapidamente e si aggrappa a qualsiasi superficie. Le sue foglie verdi lucide offrono un’ottima copertura e creano un’atmosfera rilassante sulla ringhiera del balcone.

2. Glicine (Wisteria): Con i suoi elegantissimi grappoli di fiori viola o bianchi, il glicine è una scelta fantastica per schermare la ringhiera del balcone. Ricorda però che il glicine richiede un supporto robusto e spazio sufficiente per crescere in modo sano.

3. Bouganvillea (Bougainvillea): Questa meravigliosa pianta offre una ricca varietà di colori, come il rosa, il viola e il rosso. La bouganvillea è resistente e si sviluppa rapidamente, creando un bellissimo effetto di schermo sulla tua ringhiera.

4. Kiwi (Actinidia): Se desideri una pianta rampicante che ti offra non solo una bella schermatura, ma anche deliziosi frutti, puoi optare per il kiwi. Ricorda però che questa pianta richiede una struttura di supporto robusta e uno spazio adeguato per la crescita.

Altre idee per schermare la ringhiera del balcone

Oltre alle piante rampicanti, ci sono anche altre idee creative per schermare la ringhiera del balcone e creare un ambiente accogliente e piacevole.

1. Tende e tendaggi: Utilizza tende o tendaggi sistemati lungo la ringhiera del balcone per creare uno schermo leggero e aggiungere un tocco di eleganza al tuo spazio esterno. Puoi scegliere tra una varietà di colori e materiali per adattarli al tuo stile personale.

2. Paraventi o trame decorative: Investi in paraventi pieghevoli o pannelli di trame decorative che possono essere fissati alla ringhiera del balcone. Questi non solo offrono intimità, ma possono anche aggiungere un elemento di design unico al tuo spazio.

3. Fioriere e piante: Sistemare delle belle fioriere vicino alla ringhiera del balcone può fornire sia una schermatura che una decorazione. Puoi scegliere piante alte e rigogliose che creano un’atmosfera più intima e schermano la vista.

Conclusioni

La schermatura della ringhiera del balcone è fondamentale per creare privacy e per poter godere al meglio del tuo spazio esterno. Le piante rampicanti sono una soluzione elegante e naturale per questo problema. L’utilizzo di piante rampicanti come l’edera, il glicine, la bouganvillea e il kiwi può trasformare il tuo balcone in un’oasi verde e privata. Inoltre, puoi abbinare queste piante a tende, paraventi o fioriere per un tocco di design aggiuntivo. Scegli le soluzioni che meglio si adattano al tuo stile e goditi il tuo balcone in totale tranquillità.