Conservare il basilico con il sale: istruzioni su come procedere

Il basilico è una pianta aromatica molto apprezzata in cucina per il suo sapore unico e le sue proprietà benefiche. Tuttavia, conservare il basilico fresco può essere un problema, poiché tende a deteriorarsi rapidamente. Fortunatamente, c’è un metodo semplice ed efficace per preservare il basilico fresco più a lungo: l’utilizzo del sale.

Passaggi per conservare il basilico col sale

Ecco come conservare il basilico fresco utilizzando il sale:

Conservare basilico con sale ilCiriaco.it

Step 1: Raccogliere il basilico

Prima di iniziare, assicurati di avere a disposizione una buona quantità di foglie di basilico fresco. Puoi raccoglierle dal tuo giardino o acquistarle dal negozio di alimentari. Assicurati che le foglie siano pulite e prive di macchie o danni.

Step 2: Preparare il sale

Prendi del sale grosso o sale marino non iodato e trasferiscilo in una ciotola. Assicurati di avere abbastanza sale da coprire completamente le foglie di basilico.

Step 3: Lavare e asciugare le foglie

Prima di procedere, lava delicatamente le foglie di basilico sotto acqua fredda per rimuovere eventuali residui di sporco. Dopo averle lavate, asciugale delicatamente tamponandole con un asciugamano o utilizzando un essiccatore per insalata.

Step 4: Aggiungere il basilico al sale

Trasferisci le foglie di basilico asciutte nella ciotola con il sale. Assicurati che le foglie siano completamente immerse nel sale e disponile in uno strato uniforme. Utilizza le mani pulite per strofinare delicatamente le foglie di basilico nel sale, in modo che aderiscano bene.

Step 5: Conservare in un barattolo

Trasferisci il basilico insieme al sale in un barattolo di vetro pulito e sigilla ermeticamente con un coperchio. Etichetta il barattolo con la data di conservazione.

Step 6: Conservazione

Conserva il barattolo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. In questo modo, il basilico potrà mantenere la sua freschezza per diverse settimane o addirittura mesi.

Utilizzo del basilico conservato con il sale

Quando hai bisogno di utilizzare il basilico conservato, basta prendere la quantità desiderata dal barattolo e sbriciolare le foglie sopra il piatto o aggiungerle direttamente ai piatti cucinati. Ricorda che il basilico conservato con il sale sarà più saporito rispetto al basilico fresco, quindi è necessario utilizzarlo con moderazione.

Conservare il basilico con il sale è un ottimo modo per prolungare la sua durata e continuare a godere del suo delizioso aroma e sapore. Prova questo metodo semplice e assicurati di avere sempre basilico a disposizione per le tue ricette preferite!