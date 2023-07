Scarafaggi in Fuga: Rimedi Fai da Te che ti Sorprenderanno!

Chiunque abbia avuto a che fare con una casa infestata da scarafaggi sa quanto sia fastidioso e frustrante cercare di eliminarli. Molti di voi ci hanno ringraziato per il trucco che abbiamo già fornito nella nostra precedente guida di settimana scorsa: Come allontanare gli scarafaggi con questo trucco. Proprio per questo abbiamo scritto anche una seconda guida su altri rimedi fai da te per allontanare gli scarafaggi.

1. Borotalco e acido borico

L’acido borico è un insetticida naturale che può essere utilizzato per uccidere i scarafaggi. Puoi preparare un efficace esca mescolando borotalco e acido borico in parti uguali e spargendolo negli angoli della tua casa dove solitamente si nascondono gli insetti. Assicurati di porre questa miscela lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Scarafaggi in fuga trucchi e rimedi

2. Olio di menta

Gli scarafaggi odiano l’odore di menta e puoi sfruttare questo odore per tenerli lontani dalla tua casa. Prepara una soluzione mescolando dieci gocce di olio di menta in una tazza di acqua e spruzzala intorno agli ingressi e sulle zone in cui hai notato la presenza degli insetti.

3. Trappole fai da te

Puoi creare trappole fai da te per catturare e uccidere i scarafaggi. Prendi un barattolo di vetro e spalma dell’olio di cucina sulle pareti interne del barattolo. Posiziona il barattolo in un luogo dove solitamente vedi gli scarafaggi. Gli insetti verranno attirati dall’odore dell’olio e una volta entrati nel barattolo, non riusciranno più a uscire.

4. Peperoncino di Cayenna

Il peperoncino di Cayenna è un altro rimedio popolare per tenere lontani gli scarafaggi. Spargi del peperoncino di Cayenna in polvere attorno alle aree infestate di scarafaggi. Questo li terrà lontano dalla tua casa in modo sicuro ed efficace.

5. Bicarbonato di sodio e zucchero a velo

Prendi una piccola ciotola e mescola una parte di bicarbonato di sodio con una parte di zucchero a velo. Questa miscela attrae gli scarafaggi, ma una volta che l’hanno ingerita, il bicarbonato di sodio li ucciderà. Posiziona questa ciotola in un luogo strategico dove hai notato la loro presenza.

6. Lavanda

L’odore della lavanda è piacevole per noi, ma per gli scarafaggi è insopportabile. Metti dei sacchetti di lavanda secca nei cassetti, negli armadi e in altre aree dove tendono a nascondersi. Questo aiuterà a tenere lontani gli insetti indesiderati.

7. Aceto bianco

L’aceto bianco è un potente agente per uccidere gli scarafaggi. Riempire una bottiglia spray con aceto bianco e spruzzarlo direttamente sugli insetti o sulle aree infestate. L’odore acido dell’aceto contribuirà a sbarazzarti degli scarafaggi efficacemente.

8. Acqua e sapone

Prepara una soluzione di acqua e sapone semplice ma efficace per uccidere gli scarafaggi. Riempire una bottiglia spray con acqua e aggiungere qualche goccia di sapone liquido per piatti. Agitare bene la bottiglia e spruzzare direttamente sugli insetti quando li vedi. Il sapone scomunica gli insetti e li fa morire.

9. Lavaglie

Le lavaglie possono essere un’alternativa naturale per sbarazzarsi degli scarafaggi. Prendi delle foglie di lavaglie e spargile negli angoli e nelle zone in cui solitamente vedi gli insetti. Sembrerebbe che il forte odore delle lavaglie li allontani.

10. Pulizia e igiene

Infine, la miglior difesa contro gli scarafaggi è mantenere la tua casa pulita e igienica. Assicurati di rimuovere immediatamente i residui di cibo, di riparare eventuali perdite di acqua e di conservare il cibo in contenitori ermetici. Una casa pulita riduce la probabilità che gli scarafaggi si infestino.

Conclusione

Gli scarafaggi sono fastidiosi e diffondono malattie, ma puoi sbarazzartene utilizzando rimedi fai da te sorprendenti. Prova questi suggerimenti e tieni lontani gli insetti indesiderati. Ricorda sempre di mantenere la tua casa pulita e igienica per tenere gli scarafaggi lontani a lungo termine.