Topi e Blatte: ecco come tenerli lontano con questi trucchi e rimedi fai-da-te!

Hai mai avuto a che fare con fastidiosi topi e blatte nella tua casa? Provare a liberarsi di queste creature indesiderate può essere un compito difficile. Anche se ci sono molti prodotti chimici disponibili sul mercato per eliminarli, possono essere costosi e potenzialmente dannosi per la tua salute e per l’ambiente. Fortunatamente, esistono diversi rimedi fai da te che puoi utilizzare per far scappare a gambe levate topi e blatte senza spendere una fortuna o mettere a rischio la tua salute.

I trucchi e segreti per tenerli lontano

Uno dei rimedi più comuni per sbarazzarsi dei topi è utilizzare trappole. Puoi creare una trappola per topi fai da te con l’aiuto di un secchio, un bastoncino e un po’ di burro di arachidi. Basta creare un ponticello con il bastoncino sul secchio e mettere un po’ di burro di arachidi sul bordo. Quando il topo cerca di raggiungere il burro di arachidi, il ponticello si inclinerà e il topo cadrà nel secchio. Ricorda di mettere un po’ d’acqua nel secchio per assicurarti che il topo non riesca a riguadagnare libertà una volta caduto.

Topi e Blatte ecco come tenerli lontano ilCiriaco.it

Un altro rimedio fai da te che può aiutarti a tenere lontane le blatte è l’uso di aceto bianco. Prepara una soluzione di aceto bianco e acqua in parti uguali e spruzzala sui punti in cui solitamente le blatte si nascondono. L’odore dell’aceto bianco respinge le blatte e le rende meno propense ad avvicinarsi alla tua casa.

Il trucco naturale

Se preferisci qualcosa di più naturale, puoi utilizzare delle piante repellenti. Ad esempio, le piante di menta sono note per allontanare i topi. Pianta qualche foglia di menta in alcuni vasi e posizionali strategicamente attorno alla tua casa o sul balcone. Inoltre, la nepeta, conosciuta anche come “erba dei gatti”, può essere un ottimo repellente per i topi. Potresti coltivare queste piante in giardino o in vasi per mantenerli lontani.

Il rimedio casalingo

Un rimedio casalingo per tenere lontane le blatte consiste nell’utilizzare il borace. Prepara una miscela di borace e zucchero in parti uguali e spargila nei punti in cui le blatte si nascondono o lungo le loro tracce. Le blatte saranno attratte dallo zucchero, ma il borace le ucciderà una volta ingerito. Assicurati di tenere questa miscela fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Per allontanati senza ucciderli

Se preferisci non uccidere le blatte, ma solo tenerle lontane, puoi utilizzare foglie di alloro. Applica queste foglie lungo i battiscopa, gli angoli delle porte e le finestre per dissuadere le blatte dal tuo spazio. Inoltre, puoi mettere delle fasce di nastro biadesivo intorno alle gambe dei mobili. Ciò impedirà alle blatte di arrampicarsi e di raggiungere gli scaffali della tua cucina o gli armadi del bagno.

Ricorda che la pulizia è fondamentale per tenere lontani topi e blatte. Mantieni la tua casa sempre pulita e priva di briciole o residui di cibo. Assicurati di riporre gli alimenti in contenitori ermetici e di tenere i rifiuti ben chiusi. Questa pratica ridurrà notevolmente l’attrattiva della tua casa per topi e blatte.

In conclusione, combattere topi e blatte non è mai stato così facile ed economico. Con questi rimedi fai da te, puoi tenere lontane queste creature indesiderate senza dover spendere una fortuna per prodotti chimici o chiamare un disinfestatore professionista. Ricorda che la costanza è la chiave del successo. Utilizza questi rimedi regolarmente e presto ti libererai completamente dei topi e delle blatte, facendoli scappare a gambe levate dalla tua casa!