“Per tanti anni sono stata zitta”: Anna Tatangelo, la verità su Gigi D’Alessio che i fan non si sarebbero mai aspettati

Anna Tatangelo e le parole dopo tanto tempo su Gigi D’Alessio: ecco cosa ha rivelato la cantante e conduttrice.

Anna Tatangelo si prepara a vivere una nuova stagione televisiva da protagonista, mentre come al solito coltiva i suoi progetti musicali. La cantante ha ormai da tempo fatto il suo esordio come conduttrice, risultando tra l’altro molto apprezzata dal pubblico; in quest’estate, oltre ad essere in onda, ha anche lasciato senza fiato con la sua bellezza e sensualità.

Dopo Scene da un matrimonio,la Tatangelo lo scorso agosto ha condotto per Canale 5 lo spin-off di una puntata Scene da un compleanno, dedicandosi questa volta ai preparativi non delle nozze, ma di una festa di 18 anni; prossimamente, non mancheranno nuovi progetti e programmi, magari anche nelle vesti di opinionista o concorrente.

Come succede ormai da tantissimi anni, Anna Tatangelo è seguitissima e amata dal pubblico e dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio ha iniziato a tutti gli effetti un nuovo capitolo della sua vita; ospite a Belve, ha raccontato un retroscena sul padre di suo figlio.

Anna Tatangelo e la verità a Belve su Gigi D’Alessio: cosa ha confessato la cantante

Parlando a Belve, programma di Francesca Fagnani, Anna Tatangelo ha avuto modo di toccare una tematica che, per tutta la relazione con Gigi D’Alessio, è stata costantemente protagonista sia della cronaca di gossip che del web. La conduttrice chiede infatti alla cantante quale siano stati i vantaggi e gli svantaggi di essere per anni la compagna di Gigi D’Alessio e la risposta arriva immediatamente.

Il vantaggio, per la Tatangelo, è stato solamente quello di avere al suo fianco una persona con vent’anni di esperienza artistica più di lei, in grado quindi di consigliarla; quanto agli svantaggi, al suo esordio ha dovuto subire le chiacchiere di gossip e i rumors sulla sua vita privata, che hanno “oscurato” la parte artistica.

Molto spesso, poi, alcune sue canzoni sono state criticate a prescindere perché “d’alessiane“, quindi più volte la sua artisticità è stata accostata a quella del compagno per dar vita a critiche spesso piene di preconcetti. Anna ha faticato per togliersi di dosso l’etichetta di “compagna di“, ma oggi può dire di essere arrivata alla popolarità solamente con il suo talento e, grazie a questo, di continuare a brillare.