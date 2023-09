Vuoi perdere peso? Il segreto è nelle tue orecchie. Lo studio che stupisce tutti

Per perdere peso è importante non sottovalutare il ruolo delle tue orecchie. Uno studio ha fatto emergere un segreto inaspettato.

Perdere peso e avere un fisico in perfetta forma è il sogno di molti uomini e donne. In tanti casi, però, si finisce per ottenere scarsi risultati nonostante i sacrifici. In questo senso, può essere utile sapere che esiste un segreto che in pochissimi conoscono e che riguarda le proprie orecchie.

Uno studio estremamente interessante infatti ha fatto emergere che questa parte del corpo influisce in maniera importante sulla perdita di peso. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere riguardo a questa scoperta che ha senza dubbio dell’incredibile.

Perdere peso, l’importanza delle tue orecchie

Sono tantissime le persone che vanno alla ricerca di un modo efficace per perdere peso. Nella gran parte dei casi, ci si ritrova con un nulla di fatto e con una forma fisica che non corrisponde propriamente ai propri desideri. A tal proposito, può essere utile sapere che una nuova ricerca condotta da un gruppo di ricercatori della Clinica F di Tokyo e guidato da Takahiro Fujimoto.

Lo studio è stato presentato al Congresso Europeo sull’Obesità a Dublino e ha messo in evidenza l’efficacia dell’agopuntura auricolare. Questa pratica, in particolare, pare sia in grado di ridurre il peso e ridurre il desiderio di mangiare. Nello specifico, allo studio hanno preso parte 81 uomini giapponesi, in sovrappeso o obesi, con un minimo di 21 ed un massimo di 78 anni.

Ebbene, il gruppo di ricercatori ha applicato ad ogni partecipante delle perline di metallo da 1,5 mm per tre mesi. Queste sono state posizionate in ben sei punti dell’orecchio, nella parte esterna. Queste stesse perline, peraltro, sono state sostituite due volte a settimana con l’utilizzo di un nastro chirurgico. Alla fine di questo trattamento, i partecipanti allo studio hanno fatto registrare una riduzione importante dell’assunzione di cibo. Nel dettaglio, si è messa in evidenza una riduzione del 4 per cento del grasso corporeo come anche una perdita di circonferenza vita.

Il motivo risiederebbe nel fatto che queste perle metalliche andrebbero a stimolare i nervi coinvolti nei processi che regolano l’appetito. Com’è ovvio, la ricerca in questione presenta ancora qualche limite. In primis, si tratta di uno studio condotto su un numero troppo ristretto di persone e poi il test è stato eseguito per un periodo eccessivamente breve. Di conseguenza, non resta che attendere ulteriori approfondimenti al riguardo. Questi serviranno ad accertare in maniera più sicura e concreta la reale efficacia dell’agopuntura auricolare nella perdita di peso.