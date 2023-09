I bonus ancora disponibili fino a dicembre: affrettati a richiederli

Ecco la lista di tutti i bonus disponibili fino al 31 dicembre compreso. Affrettati, c’è ancora qualche opportunità.

Ogni anno sono numerosi i bonus ai quali possiamo aderire. È ormai consuetudine che ci siano davvero tanti bonus disponibili da poter sfruttare, partendo dalle agevolazioni sulla casa a quelle personali. Cultura, edilizia, natalità. Tutte tematiche toccate dai bonus governativi per incentivare e agevolare i cittadini italiani. Scopriamo quelli disponibili fino al 31 dicembre. Con quale possibilità terminerà questo anno solare così complicato? Ecco la lista completa di tutti quelli ai quali puoi aderire e fare richiesta.

Sono davvero tanti i bonus che scadranno entro il 31 dicembre, e se si può aderire perché non approfittarne? Quelli che sono ancora in vigore, non si sa se verranno rinnovati una volta scaduti, e quindi a maggior ragione, se potete usufruirne, fatelo. Bonus acqua, decoder, occhiali, trasporti, tv, revisione auto. Questi sono solo alcuni di quelli che scadranno purtroppo alla fine dell’anno solare. Andiamo anche a vedere altri bonus che vale la pena richiedere se si ha la possibilità. Ovviamente tutto dipende dal reddito che si possiede. L’adesione a un bonus dipende da quello.

Bonus: tutti quelli disponibili fino al 31 dicembre 2023, come richiederli

Il bonus degli occhiali da vista, permette di avere un bonus di 50 euro su un acquisto di occhiali o lenti a contatto. Sono esclusi occhiali da sole o lenti colorate. Questo bonus lo possono ricevere coloro che non superano i 10.000 euro l’anno di reddito. Una volta ricevuto il buono, dovrà essere speso entro 30 giorni dal ricevimento. Poi abbiamo il bonus trasporti, che prevede 60 euro al mese per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Può essere richiesto fino a esaurimento fondi, e verrà rinnovato il primo ottobre.

Il bonus decoder invece riguarda gli over 70, e prevede, con un reddito massimo di 20.000 euro l’anno, di ricevere un decoder alla propria abitazione. L’agevolazione serve ad aiutare i pensionati con un reddito basso, per permettergli di cambiare il vecchio decoder con uno nuovo.

Poi c’è il bonus internet, che è un incentivo che va dai 300 ai 2500 euro, per permettere di acquistare abbonamenti ultraveloci di connessione internet. Questo bonus va richiesto direttamente all’operatore telefonico. Infine, possiamo menzionare il bonus revisione auto, che permette di recuperare 9,95 euro su ogni revisione. Un bonus non molto proficuo, è vero, ma anch’esso in scadenza alla fine dell’anno. Per fare richiesta bisogna andare sul sito di bonusveicolisicuri.