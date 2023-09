Test del pregio e del difetto: scegli una tra queste forme e scopri i tuoi

Sei una persona che ha più pregi o più difetti? Scopri come la geometria può aiutarti a scoprire te stesso con un test!

Conosci la storia della geometria? Le sue radici sono molto antiche, gli egizi furono tra i primi a utilizzare le conoscenze geometriche per le loro costruzioni. Anche i babilonesi svilupparono un sistema geometrico con cui calcolavano lunghezze e aree. Si pensa, comunque che la geometria greca sia il punto di partenza della geometria odierna.

Qui sono nati i testi di matematici come quelli di Euclide. Nel Rinascimento, invece, la geometria sarà un affare di artisti. Ad esempio, Leonardo da Vinci sarà il maestro della prospettiva aerea, con la quale sì apporteranno sviluppi sia nell’arte che nel campo della scienza.

Figure geometriche: in che modo ti rappresentano?

Hai mai pensato che questo sapere potesse influenzare in qualche modo la tua personalità? Ogni forma geometrica può rappresentare un aspetto di te. In questo test ti chiediamo di scegliere tra il pentagono, il quadrato, alla stella e il rombo. Segui il tuo istinto e ricorda che non esiste una risposta sbagliata!

Hai scelto il pentagono? In questo caso la tua scelta rivela che sei una persona visionaria e creativa. Hai molte sfaccettature, proprio come la figura che hai scelto. Riesci a guardare sempre oltre all’orizzonte grazie alla tua mente aperta. La caratteristica di avere molti obiettivi potrebbe, però, renderti difficile concentrarti su un qualcosa per tanto tempo.

Che dire se hai scelto il quadrato? Beh, che dire di te? Sei una persona pratica e stabile. Hai delle radici solide e probabilmente sei molto legato alla tua famiglia. Sei anche ben organizzato e meticoloso nelle tue cose, questo a volte potrebbe farti sembrare troppo rigido e non incline ad ascoltare gli altri.

Se hai scelto la stella, sei un artista. Hai sempre idee brillanti e sei anche una persona molto sensibile ed empatica. Riesci a vedere la bellezza anche dove gli altri non la vedono. Gli artisti, si sa, sono sempre un po’ tormentati e tu potresti essere incline ad un’emotività un po’ instabile.

Infine, abbiamo il rombo. Se ti ritrovi in questa forma geometrica, sei una persona analitica e razionale. La tua mente è logica e per te non ci sono problemi che non possono essere risolti. Sei anche molto preciso e non arrivi mai in ritardo. Potresti, però, trovare difficile parlare agli altri delle tue emozioni.

Speriamo che questo test ti abbia dato qualche spunto di riflessione. Tu quale forma hai scelto?